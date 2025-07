Caso Felicita: Ante la brutalidad del crimen, la carátula se agrava a homicidio doloso y abuso sexual en niños

El magistrado sostuvo que la redacción original de la causa señalaba “homicidio doloso y coacción sexual” y que tomó la decisión del cambio de la causa debido a la gravedad del caso. La carátula ahora queda a investigar como “homicidio doloso agravado y abuso sexual en niños”.

Según el informe del médico forense Luis Ferreira, la menor de 11 años, habría fallecido a causa de sofocación por asfixia, constatándose coito anal y vaginal.

El juez Bustos, en su resolución A.I N°489/2005, señaló también que la prisión preventiva se dictó porque el imputado no demostraba arraigo suficiente en el país. Atendiendo, además, a que estaba en estado de rebeldía y fue capturado a raíz de un procedimiento policial de rutina, demostrando así su falta de sometimiento voluntario a los mandatos de la justicia, dejando latente un claro peligro de fuga, principalmente por la facilidad para permanecer oculto o abandonar el territorio de la circunscripción o el territorio nacional.

Además, surge el peligro de obstrucción a la investigación, que está en sus inicios y para cuya conclusión aún se deberán recabar varios elementos.

El detenido había sido imputado por el fiscal Ismael Brítez el 4 de junio de 2004 por el crimen de Felicita Estigarribia, cuyo cuerpo fue hallado sin vida, con signos de abuso sexual y asfixia, sobre una roca al pie del cerro Yaguarón.

Florenciano Brítez fue capturado por efectivos de la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas de Caaguazú y trasladado a la Comisaría Primera de Paraguarí. Esta mañana fue presentado ante el Juzgado de Garantías, para la audiencia de imposición de medidas, representado por el defensor público Guido Rojas.

Durante la audiencia, el juez informó que el detenido solo proporcionó sus datos personales y reconoció ser la persona con orden de captura vigente. Debido a la gravedad del caso y la falta de arraigo, se dictó la prisión preventiva, que cumplirá en Misiones.

La defensa técnica del procesado solicitó la aplicación de medidas menos gravosas, pero estas fueron rechazadas por el juzgado.

Concluida la audiencia, el detenido fue trasladado a la Unidad Especializada de Trata de Personas (Unidad N.º 3), a cargo de la fiscal Carina Sánchez. El operativo estuvo bajo responsabilidad del comisario principal de Orden y Seguridad, Milciades Candia, y del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Luego de comparecer ante la Fiscalía, será remitido a la penitenciaría.

Negó ser el autor del crimen

En declaraciones a la prensa, Florenciano Brítez negó haber cometido el crimen y aseguró que en la fecha del hecho se encontraba trabajando en Asunción. Afirmó no haber conocido nunca a la víctima.

Consultado sobre su condición de principal sospechoso, respondió: “Se me responsabilizó, pero no es así”. Agregó que no se presentó ante la Justicia porque “no tenía plata”, y dijo haber perdido contacto con sus familiares desde hace años, sin haber vuelto a Yaguarón.

El crimen de Felicita

El crimen ocurrió entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2004, y conmocionó profundamente a la comunidad de Yaguarón. Desde entonces, el ahora detenido tenía 12 órdenes de captura por hechos punibles contra la vida y la autonomía sexual. En total, se libraron siete reiteraciones de captura por los hechos relacionados al crimen de Felicita.

Además, en 2024 se libraron otras órdenes de captura contra Florenciano Brítez por tres casos de hurto, solicitadas por un juzgado de Asunción.

Felicita tenía 11 años. Desapareció mientras vendía mandarinas en los barrios del distrito. Su cuerpo fue hallado sin vida con signos de abuso sexual y asfixia, al pie del cerro Yaguarón.

Era alumna del primer grado en la Escuela Básica N.º 5355 “María Auxiliadora”, del barrio Santa Librada. Había repetido varias veces el grado, ya que su vida giraba más en torno al trabajo que al estudio. Ayudaba a su familia vendiendo frutas, con sus manos convertidas en pan de cada día.

La causa estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ismael Brítez, de Paraguarí. Recién en 2022 fue transferida a la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas, bajo responsabilidad de la fiscal Carina Sánchez, quien en 2023 manifestó mantener la esperanza de capturar al sospechoso.

Durante casi dos décadas, el crimen permaneció impune. La Policía no contaba con pistas firmes sobre el paradero de Florenciano Brítez, hasta que finalmente fue capturado en Caaguazú.

<b>Memoria viva</b>

En homenaje a Felicita, en 2015 se instituyó el 31 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, el Abuso Sexual y el Abuso Laboral hacia Niños, Niñas y Adolescentes en Paraguay, por el Decreto Presidencial N.º 3279/2004.

La fecha busca mantener viva la memoria de la pequeña víctima y reforzar el llamado a proteger la niñez paraguaya.

El caso de la “niña de las mandarinas” continúa siendo un símbolo de lucha y un reclamo persistente de justicia. Hoy, con la detención del principal sospechoso, se abre una nueva etapa en la búsqueda de verdad y reparación para Felicita Estigarribia.