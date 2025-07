Santiago Peña llegó a Londres en costosísimo jet y esto dijo en redes

El presidente Santiago Peña aterrizó este martes en Londres a bordo de un jet Cessna Citation Sovereign 680, un avión de lujo donado por Taiwán en 2019 y operado por la Fuerza Aérea Paraguaya.

El mandatario grabó un video desde la pista de aterrizaje celebrando lo que calificó, una vez más, como una “visita histórica”. Según sus propias palabras, se trata de “la primera vez que un jefe de Estado paraguayo es recibido por el jefe de Estado del Reino Unido”.

Sin embargo, la recepción fue hecha por Georgina Butler, una funcionaria con el título de “representante especial del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo”.

También estuvieron presentes la embajadora británica en Asunción, Danielle Dunne, y el embajador paraguayo ante el Reino Unido, Juan Ernesto Snead.

La escena del presidente bajando del avión y una aeronave privada de costosa operación contrastó con la austera recepción en suelo británico.

Viaje con costo operativo millonario

Este viaje número 47 de Peña y su comitiva tiene un alto costo operativo. Según fuentes del sector aeronáutico, el costo por hora de vuelo del Cessna Sovereign 680 ronda los US$ 6.000. El tramo entre Asunción y Londres supera las 11 horas, lo que significa aproximadamente US$ 66.000 por viaje, y más de US$ 130.000 ida y vuelta, sin contar viáticos, hospedaje ni otros gastos logísticos de la comitiva.

La aeronave, que no tiene autonomía para un vuelo directo -siempre según expertos de la aviación- tuvo que realizar escala en algún otro aeropuerto para recarga de combustible y los gastos que ello implican.

Cabe resaltar que toda la movilidad debe estar cubierta por la comitiva presidencial integrada por:

Santiago Peña Palacios, presidente de la República. Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores. Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio. Roberto Moreno Rodríguez, ministro asesor jurídico de la Presidencia. Lucas Strubing, director general del Ceremonial del Estado. Tcnel. Óscar Armando Sostoa Martínez, jefe de seguridad presidencial.

Una gira sin eco británico

El viaje “histórico”, sin precedentes, no pareció resonar en Londres. Aunque Peña anunció una agenda “cargada de reuniones interesantes”, ningún medio importante del Reino Unido destacó su llegada.

Según información oficial, el miércoles mantendría finalmente una audiencia con Carlos III, pero en el Castillo de Windsor, y no en Buckingham, que está actualmente en remodelación.

Sus actividades se centran en encuentros con empresarios e instituciones como Canning House, donde ofrecerá una charla sobre la relación entre Paraguay y el Reino Unido.

Con 47 viajes internacionales, el discurso presidencial de “visita histórica” comienza a repetirse.