San Antonio: enfermera trasladada del centro de salud se encadena

La licenciada Avelina García de Romero, enfermera del Centro de Salud de la localidad de San Antonio, inició en la mañana de este martes una medida de protesta. Decidió encadenarse en el predio del local asistencial por tiempo indefinido.

La medida obedece a una disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para su traslado al Centro de Salud de Ypané. Según la funcionaria, se trata de una represalia por las denuncias de supuestas irregularidades en el Centro de Salud de San Antonio que viene realizando.

“Mi traslado es totalmente irregular; no tengo sumario y nunca falté a mi lugar de trabajo. Es solo por denunciar el pésimo servicio del centro de salud, ni siquiera me notificaron en forma, me enteré por los compañeros. Hoy vine para cumplir mis labores habituales y el consultorio estaba llaveado y hasta cambiaron las cerraduras”, expresó García.

Dijo que hace tiempo viene denunciando malos tratos y amenazas de parte de la directora y la jefa de enfermería, doctora Cinthia Ríos y la licenciada Olga Ovelar, respectivamente.

Dijo que en el centro de salud existen funcionarios privilegiados y los que denuncian son marginados. Asegura que la guardia nocturna no tiene alimentos, que la farmacia se encuentra cerrada y los pacientes deben de comprar sus medicamentos", expresó la profesional.

“El trato que recibimos los trabajadores de blanco es pésimo. La guardia nocturna no tiene ni cena, la farmacia no abre de noche, solo algunas noches contamos con chofer de ambulancia y la directora no cumple su horario, solo exigimos que se haga bien las cosas y esperamos una rápida intervención del ministerio de salud”, resaltó.

El centro de salud se cae a pedazos y casos de planillerismo, denuncian

Funcionarios, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, resaltaron que en el centro de salud impera el amiguismo y que los seccionaleros marcan la hoja de ruta de la directora.

“El traslado de la enfermera es una cuestión política, los seccionaleros hacen lo que quieren en el centro salud, pero no son capaces de traer mejoras. El nosocomio se está cayendo a pedazos, lleno de humedad y tampoco se tiene comodidad, los pacientes, las mujeres con sus hijos en brazos, permanecen parados por horas”, expresó un funcionario.

Por su lado, la funcionaria Nidia Páez, con más de 30 años de antigüedad, indicó que existen privilegios para ciertos funcionarios, que vienen a marcar y luego se retiran. Solo a algunos les controlan y exigen, añadió.

“En el centro de salud hay muchas falencias, existen compañeros que vienen a marcar y luego se van, hacen lo que quieren, porque solo a algunos se les controla y a otros no. La licenciada Avelina es la voz de todos los trabajadores y es una injusticia esto que está pasando ella”, expresó Páez.

Avelina García de Romero denunció que también le bajaron la calificación para perjudicar en su carrera para futuros concursos. “Voy a pedir la intervención de los derechos humanos, porque esto es un atropello a mis derechos e integridad”, expresó.

Sin medicamentos por la noche

A su turno, la doctora de guardia, Katerin Dávalos, ratificó las denuncias hechas por los funcionarios y aseguró que por la noche no tienen insumos ni medicamentos. Dijo que los funcionarios compran para la cena.

“Por la noche no tenemos farmacia, a las 19:00 ya se cierra, y los pacientes deben de ir a Villa Elisa Ñemby para retirar los medicamentos, además contamos con pocos insumos, hoy solo tuvimos una sola ampolla de ketorolac y luego la gente tenía que comprar”, expresó la galena.

Dijo que los pacientes son de escasos recursos económicos y muchos llevan las recetas para comprar y ya no vuelven. También reiteró que no todas las noches cuentan con chofer para la ambulancia.

Agregó que el personal de guardia debe de comprar la cena, porque la cocina queda llaveada y algunos alimentos deben de lavar en la sala de urgencias.

Directora niega las acusaciones

Por su parte, la directora del Centro de Salud de San Antonio, Dra. Cinthia Ríos, indicó que los traslados son normales y que el Ministerio de Salud tiene potestad de reubicar a los funcionarios en lugares en donde sean necesarios.

“Una vez que firmamos contrato con el Ministerio, podemos ser trasladados o removidos según las necesidades del ministerio y la región, indicó que en el área de cirugía del centro de salud de Ypané necesitaba de personal capacitado y por ese motivo se realiza el traslado”, expresó.

Con relación al cambio de cerradura de la sala en donde presta servicios la enfermera, la Dra. Ríos indicó que es solo para resguardar el área, porque la misma ya no es funcionaria del centro de salud local.

Sobre los supuestos planilleros, la doctora indicó que necesita nombres y apellidos para poder iniciar las investigaciones y que hasta el momento no recibió ninguna denuncia de funcionarios y menos de la licenciada García.

También dijo que el servicio es de un centro de salud y no de un hospital. Aprovechó para cuestionar la falta de culminación de la obra para el futuro hospital materno infantil de parte de la Municipalidad de San Antonio.

Con relación a la evaluación realizada a García, la jefa de enfermería, Olga Ovelar, indicó que solo califica el desempeño profesional y que la mencionada funcionaría se habría negado en cumplir algunas tareas recomendadas.

Intentamos escuchar la versión del director de la XI región sanitaria, Dr. Lytton Snead, pero no respondió los mensajes enviados a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.