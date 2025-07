Confirman contaminación de arroyo en barrio Mburucuyá de Asunción

Luego de que vecinos denunciaron la posible contaminación de un arroyo ubicado en la intersección de las calles Dario Goméz Serrato y Capitán Alfredo Placita del barrio Mburucuyá de Asunción con un extraño líquido de color naranja, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción y fiscalizadores del Ministerio del Ambiente Desarrollo Sostenible (Mades) acudieron hasta el lugar y confirmaron el hecho.

“Durante inspecciones realizadas los días 14 y 15 de julio, se identificó la presencia de una sustancia superficial con aspecto oleoso y coloración naranja sobre un tramo del cauce mencionado. La sustancia forma una película que se dispersa con el movimiento del agua y presenta reflejos iridiscentes bajo la luz, no miscible con el agua, forma una película continua que se rompe al contacto”, detalla el informe de la Dirección de Gestión Ambiental.

Agregan que no se pudo determinar el punto de emisión del contaminante, además de que en los inmuebles colindantes al cauce no se observaron rastros ni restos de vertidos al cauce hídrico, ni conexiones clandestinas de desagües que no correspondan al desagüe pluvial, por lo que presumen que dicha descarga fue realizada por personas innominadas por medio de bidones y/o tambores que contenían las sustancias contaminantes.

Destacaron que, tras la identificación del hecho, realizarán en conjunto con el Mades la toma de muestras del cauce hídrico, estableciendo los parámetros sugeridos que incluyen pH, oxígeno disuelto, hierro total, manganeso, hidrocarburos totales, coliformes fecales, para identificar con mayor precisión el origen del contaminante, además de determinar la magnitud del impacto generado y el grado de afectación al curso hídrico, la fauna y flora acuática, además del bienestar de los pobladores aledaños.

Posibles causas de contaminación

Los intervinientes determinaron las posibles causas y el origen del contaminante, estableciendo por las características de la sustancia tres hipótesis principales:

Derrame o vertido de hidrocarburos usados o aceite industrial, provenientes de actividades mecánicas, talleres o descargas irregulares.

Presencia de compuestos férricos (óxidos de hierro) por contaminación con aguas subterráneas o industriales ricas en hierro, que al oxidarse generan esa coloración.

Actividad de bacterias oxidadoras de hierro, que en ambientes ricos en hierro pueden producir películas gelatinosas y coloración naranja.

Desde la institución recordaron que está prohibido evacuar residuos sólidos a la red de alcantarillado sanitario o a través de raudales o corrientes de agua que se originen como consecuencia de lluvias o pérdidas de cañerías.

Protocolo de acción ante contaminación

La Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción recordó el protocolo de acción en caso de determinar posibles fuentes contaminantes a cauces hídricos.

En primer lugar, la detección y evaluación inicial, que se realiza con la observación directa para identificar cambios visibles a través del color, olor, espuma, peces muertos, residuos flotantes, entre otros.

El registro fotográfico o de video para documentar, evidenciar, visualizar. La activación del plan de emergencia, como de los protocolos internos si el causante es una industria o entidad responsable, el delineamiento del perímetro de seguridad y la detención de la fuente de contaminación.

También agregan la evaluación del impacto en el que se debe determinar el tipo de contaminante químico, biológico, físico, sólidos, lodos, etc., la verificación de afectación a ecosistemas acuáticos, fuentes de agua potable o bienestar público.

La toma de muestras para análisis de calidad de agua, por medio de laboratorios certificados.

Por último, indican las medidas de contención y mitigación, que son las barreras físicas o absorbentes para derrames, la neutralización química si es viable y seguro, el retiro de residuos sólidos o materiales flotantes, la aireación o tratamiento temporal del agua si es posible, la comunicación a la comunidad con la que se debe informar a poblaciones cercanas sobre riesgos a la salud, restricciones de uso del agua o medidas preventivas.