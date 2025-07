Centro de Salud de San Antonio sufre precariedades y falta de profesionales

Equipos que no funcionan, profesionales que no asisten, una farmacia que no atiende y a la que le faltan medicamentos son algunos de los padecimientos de las personas que llegan hasta el Centro de Salud de San Antonio. A esto se suma el trato especial a algunos funcionarios y represalias a quienes denuncian las precariedades.