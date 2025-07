Jubilado del IPS denuncia que le cambiaron de banco para que cobre en ueno: esto explica la Previsional

Un hombre que cobra sus haberes jubilatorios mediante el banco Itaú reportó que luego de no poder haber realizado su certificado de vida, el IPS le indicó que podía recibir el pago mediante ueno bank y no por la entidad bancaria que venía utilizando.

El jubilado calificó este cambio como “arbitrario” y aseguró que no quiere cambiar el banco con el que viene operando.

Al respecto, el director de Jubilaciones de la previsional, Carlos Cabral, sostuvo que no se trata de ninguna medida “arbitraria”, sino, al no haber realizado la sobrevivencia, el pago se habilita en ventanilla como una alternativa -que es opcional- para que el afectado igual pueda cobrar lo correspondiente.

Asimismo, precisó que “no se genera ningún plástico” y en caso de que la persona no desee cobrar con ueno, luego de realizar el trámite correspondiente, cobrará por dos meses en la entidad con la que operaba, ya sea Itaú o el Banco Nacional de Fomento.

Control de sobrevivencia en cualquier momento

Otro punto que detalló el funcionario es que el control de sobrevivencia se puede hacer en cualquier momento, ya sea mediante la aplicación “Mi IPS” con la identidad electrónica o de forma presencial.

Para este último corte, reportó que hubo un cumplimiento del 90% de los asegurados, mientras que entre el 10% restante podría haber casos similares al denunciado o personas que fallecieron.

“Para no dejarle a un jubilado del banco Itaú que no hizo su sobrevivencia, le pasamos provisoriamente al banco ueno. Actúa como pago en ventanilla y se paga en efectivo, no hay otro que lo haga; antes era el banco Visión”, aseguró.

