Fusión Senatur y MIC: “Nos están tomando el pelo; este Gobierno avasalla lo que encuentra”

El Gobierno busca que la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) forme parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) mediante una absorción de esta última. Luego de una serie de peticiones por parte de los operadores de turismo, ayer hubo una reunión al respecto en el mencionado ministerio.

Una de las participantes fue Lucía Velázquez, presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores y Agencias de Turismo (Apoat), quien detalló que las autoridades no tenían respuestas claras sobre la propuesta de fusión.

“La respuesta fue que ellos no tenían claro todavía porque no tienen ningún proyecto. La orden vino de arriba, de la Presidencia de la República y eso nos toma de sorpresa porque la secretaría viene dependiendo de la Presidencia. Si alguien te dice que no tiene un proyecto... ¿de qué estamos hablando?“, comentó.

También aseguró que el gremio se siente “excluido de todo” porque la decisión ya estaría tomada y solamente después de varias insistencias al respecto, se convocó a los representantes.

“Este Gobierno avasalla lo que encuentra”

En lo que refiere a la fusión, Velázquez mencionó que sería negativa porque “vamos a perder visibilidad” mientras que tampoco se aclara al sector cómo funcionaría el “achicamiento”.

“Un retroceso y una petulancia por parte de ellos. Nos faltaron el respeto y eso está grabado; el viceministro (de comercio) Maluff nos dijo que teníamos que agradecer que fuimos recibidos por ellos. Nos trataron mal, no nos dieron retorno y esta situación es grave”, agregó.

También aseguró que el viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff, les detalló que “esto no tiene reversa” y la fusión se daría eventualmente. “Hay notas para que se pueda rever. Nos están tomando el pelo; este gobierno avasalla lo que encuentra y un ente privado relacionado con altas autoridades son los que están tocando este tema”, mencionó.

Sobre este encuentro, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, precisó que Maluff es el encargado “de la llegada de la Secretaría de Turismo” y alegó que la reunión fue para escuchar las preocupaciones del sector con el objetivo de lograr una “transición lo más eficiente posible”. Por otra parte, hay datos sobre que supuestamente también hubo una reunión paralela similar, aunque sin participación de la mayoría de los operadores.

