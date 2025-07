Muerte de bebé en el San Pablo: padres denuncian supuesta negligencia

Amir se llamaba el bebé recién nacido que falleció en el hospital San Pablo de Asunción, hecho que fue denunciado como resultado de una supuesta negligencia médica, según confirmó el padre del niño, Pablo Jara.

“Soy el papá de Amir que falleció en el hospital de San Pablo. Nosotros llegamos el 22 de julio en la madrugada, con mi señora, que seguíamos un embarazo muy tranquilo, muy normal. Empezamos luego ahí el tratamiento desde el principio porque teníamos mucha fe que todo iba a salir bien ahí”, precisó.

Dijo que llegaron al hospital aproximadamente a las 1:30 de la madrugada, momento en el que fueron atendidos por una doctora que según información que le dieron, sería residente, pero que les dio una buena atención al principio, mientras que su esposa estaba aún muy bien, ya con dilatación cuatro, por lo que la subieron a la sala de parto.

“Y a partir de ahí lo que ya no se supo más de ella hasta las 10 de la mañana. No me dieron ninguna información. La doctora supuestamente es residente, me dio una información que todo seguía en un curso normal, dentro de un parto normal. Ella se estaba preparando para un parto normal”, refirió.

Denuncian supuesta negligencia

Pablo contó que le informaron que su esposa tenía ocho de dilatación a las diez de la mañana y que le faltaba dos para hacer su trabajo de parto, además de que el corazón de su bebé le seguía latiendo de forma normal.

“Yo feliz, con la información que me dio la doctora. Y a partir de ahí ya no me dieron más información sobre ella. Y fue muy rápido, imagínate las 10 de la mañana está todo bien, a las 11:15, más o menos, le llevaron en la sala de quirófano para hacerle finalmente la cesárea. Al final nació el bebé, Amir ya nació sin vida, según el informe del doctor, y que supuestamente fue la causa el cordón umbilical que se le enredó en su cuello. Que ya no podía más respirar y fue esa la información que yo recibí”, señaló.

Dijo que denunciaron una supuesta negligencia porque desde todo punto de vista, basándose en los estudios que tienen, no hubo ninguna observación de parte de todos los análisis y los estudios que se le hizo a su hijo cuando estaba en el vientre de la madre.

Detalló que su esposa llegó a las 36,5 semanas y le faltaban dos días para completar las 37 semanas. “Mi señora me contó su experiencia ahora y fue lo más doloroso que ella pudo tener. El bebé no salía de parto normal, o sea, no podía salir. Entonces, ellos esperaron hasta el último y yo creo que ya fue tarde, y eso yo creo que se le denomina negligencia. Porque ellos como profesional ya tenían que saber en qué momento llevar a una cesárea”, sostuvo.

Bebé estaba sano

Pablo insistió en que su hijo estuvo sano en todos sus estudios, que incluso fueron hechos en el mismo hospital y que tras la muerte una de las doctoras le dijo que era muy temprano todavía para decir que se podía hacer una cesárea o si iba a hacer un parto normal, porque su esposa tenía ocho de dilatación.

Sober su esposa, dijo que no tiene un informe médico oficial, pero que está mal, sigue internada, ya que se trataba de su primer hijo.

“También lo que nosotros después nos percatamos y que por eso me motivó mucho más todavía para hacer la denuncia porque le pedimos a los encargados, a los doctores que no nos permiten tener el bebé en brazos ahora con mi señora. Y en el momento que llevamos en la sala quirófano, mi señora está todavía, le tenemos nuestro bebé en brazos, y ahí mi señora se percató que tenía dos puntos de mancha de sangre en su cabeza”, detalló.

Contó que en ese momento le sacaron la gorrita porque les llamó mucho la atención, y al revisarle la cabeza, vieron que tenía dos salidas de sangre.

“Ahí lo que yo justamente le solicité la presencia del doctor que estuvo con ella en su parto, en la sala de quirófano y le consulté otra vez, ‘¿qué pasa, doctor, acá? Es diferente lo que usted me está comentando la causa de muerte de Amir. Y acá nosotros encontramos este problema. Por favor, si nos explica’, doctor, yo le pedí. Y el doctor se quedó callado ahí. No me contestó esa respuesta”, denunció.

La autopsia del cuerpo se realizó a las diez de la mañana y arrojaría información más precisa de lo que ocurrió con el bebé.