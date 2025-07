Asegurados del IPS denuncian constantes fallas de “inútil” sistema de agendamiento

Desde hace días, los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian fallas en los sistemas de agendamiento. Según las quejas, Mi IPS no permite el ingreso, la línea 180 también registra fallas y, comunicarse al 0800115000 del call center, sigue siendo tarea casi imposible.

“Desde la semana pasada que no me funciona la app. Desde el jueves que intento agendar turno pero no puedo y, llamar al call center es misión imposible”, se quejó un asegurado.

Gabriela Cardozo, otra asegura con el mismo inconveniente, reportó que Mi IPS no la deja ingresar con su identidad electrónica. Según dijo, está intentando ingresar al sistema desde el lunes, pero no lo consigue.

“No funciona la identidad electrónica, ni llamadas, nada anda en IPS y hay que hacer todo personalmente, yendo a esperar durante horas en una fila. Dicen que hacen mejoras, pero es inútil”, criticó molesto el señor Claudio Servín.

IPS confirmó fallas y dice que es por actualizaciones móviles

Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, confirmó a ABC que durante los últimos días sí registraron fallas en los sistemas. Explicó que el inconveniente detectado se debió a actualizaciones móviles que afectaron principalmente, al sistema Android en algunos dispositivos o modelos de equipos.

Frutos, afirmó sin embargo, que ya fueron realizados los ajustes necesarios en la aplicación y, se procedió a levantarlos en la tienda. Sin embargo, indicó que la publicación efectiva de los ajustes, esta sujeta a los procesos del playstore. “Esto no afecta a los equipos con sistemas IOS (iPhone)”, aseguró.

Call Center incorporará nuevos operadores

En relación a las quejas por los número habilitados para comunicarse con el call center, el gerente de Desarrollo y Tecnología indicó que los inconvenientes con la línea 180, tienen que ver exclusivamente con la telefonía.

En cuanto a la línea 0800115000 administrada conjuntamente con Copaco, Frutos aseveró que durante el turno mañana, hay 60 operadores activos para la atención de llamadas y, 35 operadores en el turno tarde. “Teníamos 40 operadores en el turno mañana, ahora tenemos 60 en total; vamos sumando. Dentro de poco dispondremos de 20 operadores nuevos, se están capacitando”, expresó.