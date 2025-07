Preocupa al Sinadi cantidad de profesores aplazados

El Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi) realizó esta mañana una Conferencia de Prensa en la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF), con respecto a los últimos exámenes del sector docente, con un 70% de aplazados.

Además, brindaron recomendaciones a los padres y a la comunidad educativa del país sobre las bajas temperaturas previstas para la semana de inicio de clases.

“Estamos, desde hace varios concursos a hoy, teniendo un alto porcentaje de aplazados en este primer itinerario que le llamamos nosotros, que abarcó capital, central, Presidente Hayes y Ñeembucú. De 15.000 docentes que se presentaron, 10.400 se aplazaron y un poquito más de 4.000 y algo solamente aprobaron el examen para formar parte del banco de datos", explicó el profesor Miguel Marecos, presidente del Sinadi.

Seguido agregó: “Esto es preocupante. ¿Por qué? Primero, porque se vienen dos itinerarios más, que abarcan otros departamentos. O sea, la lógica jurídica nos dice que si acá se aplazaron esta cantidad, va a ocurrir lo mismo con los siguientes exámenes de los otros departamentos".

Ante la consulta sobre qué está pasando, señaló: Está pasando que recién ahora, con esta administración de Luis Ramírez, se está empezando a certificar la calidad de los institutos de formación docente, del sector público y privado, y las universidades privadas.

Con respecto a los docentes aplazados, pero que ya tienen título, Marecos apuntó: “Vamos a presentar una nota al ministro de Educación, para que en este segundo y tercer itinerario tengan una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de los institutos de formación docente, el ministerio encuentre la estrategia para poder retroalimentar a los docentes que ya tienen título”.

Los exámenes que se está aplicando ahora son diferentes a los anteriores. No hay nada raro, solamente que ahora es comprensión lectora y crédito de escritura, lo que implica un poco más de razonamiento por parte del docente, para la solución de los problemas, profundizó el profesor.

“Imagínense ustedes si 10.000 se están aplazando, solamente 5.000 quedan en el banco de datos. Hay muchísimos jubilados y eso da a especulación de que puede ser que uno vaya por cuoteo político, cosa que no lo vamos a permitir y que no lo está haciendo el Ministerio de Educación, pero queremos darle garantía de que eso no va a ocurrir”, finalizó.

Flexibilidad con uniformes y horario

En otro momento de la conferencia, el presidente del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas se dirigió a los padres de alumnos, señalando que a partir de hoy, por esta semana y tal vez la próxima, no hay exigencia para el uniforme.

“El chico puede ir como quiera, con tal de que vaya bien abrigado. Puede llegar un poco más tarde a la escuela teniendo en cuenta el horario y por favor, si están gripados, que se queden en casa”.

“Los directores vamos a aplicar los filtros ante un síntoma de estornudo del chico en la escuela cuando llega. Se le llama a los padres y vuelve a casa. Lavado de manos, no se va a jugar en el patio, se va a tratar de estar ahí en el aula, porque el clima no está en forma adecuada para que los niños puedan estar afuera”, concluyó.