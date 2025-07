Incan creó unidad de amparos para evitar vencimiento o mal uso de medicamentos

Medicamentos vencidos, acumulados desde el 2011 en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ,deben ser incinerados en poco tiempo, tras la verificación de cada caso por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Se trataría de al menos 500 ítems de drogas adquiridas vía licitación pública, y otros de elevadísimos costos adquiridos vía amparo judicial, que por unidad superan incluso los G. 100 millones.

La doctora Jabibi Noguera, directora general del hospital público, informó a ABC que la lista, desglosada en 18 páginas, fue elaborada tras la creación de la unidad de amparos, que justamente tiene como finalidad evitar el vencimiento de los fármacos o su mal uso.

“Desde que inició esta administración, recibimos los medicamentos (de amparos no utilizados) y preguntamos en todos lados si necesitan. Nos comunicamos con Clínicas, IPS, incluso privados. Venimos haciendo esa verificación todos los días. Creamos una unidad de amparos y tenemos un sistema donde anotamos todo. Cuando estamos viendo que no hay movimiento (de esos fármacos) en un mes, ya llamamos y preguntamos qué pasa. Todo lo que ya redistribuimos así, es mucho”, afirmó Noguera.

El gran lote de drogas vencidas que deben ser incineradas en poco tiempo y datan incluso de la época de Esperanza Martínez como ministra de Salud, muestra el mal uso de las medicinas en el sistema público de salud. Desde el 2011 hasta el 2024, los pacientes oncológicos se manifestaron cada año en innumerables ocasiones, denunciando la falta crónica de medicinas.

Incan: registro de pacientes, en marcha

La directora del Incan explicó que los fármacos adquiridos vía amparo judicial, por lo general son drogas de elevadísimo costo que se solicitan exclusivamente para una patología en particular y no están incluidas en la lista básica de medicamentos del Ministerio de Salud. Afirmó que estos fármacos, de no utilizarse por muerte del paciente o cambio en la prescripción médica, pueden ser transferidos a otro paciente que los requiera.

“No solo se creó la unidad, se creó un sistema informático, tipo una app. Tengo una persona encargada exclusivamente de eso y estamos trabajando conjuntamente con la Dirección de Asesoría Jurídica de Salud Pública para tratar ya de evitar el vencimiento de medicamentos. Hay una resolución por la cual toda la red oncológica del país tiene que reportar sus fármacos. Hay una resolución nueva también para recursos de amparo”, explicó Noguera.

La directora del Incan indicó que para ayudar en la tarea está también en marcha el registro de pacientes. Aseguró que en poco tiempo se dispondrá de la herramienta para que todos sepamos cuántos pacientes hay a nivel país y, de acuerdo a eso, hacer las compras.

“Siempre nos estamos quedando cortos con los medicamentos porque no tenemos la cantidad de pacientes. De repente por eso faltan fármacos por uno o dos días. Las empresas también necesitan de estos datos para tener un stock dentro del país”, sostuvo.

Lista básica de medicamentos del Incan tiene 68 fármacos

En la lista básica de medicamentos del Incan, existen 68 fármacos que deben estar a disposición de los pacientes con cáncer de toda la red oncológica. Si el paciente requiere de otra droga que no está incluída, por lo general recurre a un recurso de amparo.

Noguera expresó que actualmente el Incan dispone en un 80% de los fármacos que están dentro de los protocolos estándares de tratamiento. “Los recursos de amparo aparecen cuando un paciente tiene, por ejemplo, estadio 3 y no está respondiendo a esos fármacos básicos. Allí los médicos indican otras drogas que no están en la lista. No es que no tenemos los fármacos que están dentro de los protocolos”, afirmó.

Aseveró que los fármacos con los que dispone actualmente el Incan son “excelentes monoclonales” que incluso algunos países de Sudamérica no tienen. “Nosotros sí tenemos una buena batería de fármacos”, dijo.

La directora del Incan contó además que el listado del instituto no coincide con el listado de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que actualmente se está trabajando para unificar la lista.