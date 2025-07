Incan: desaparecen piezas de costoso equipo de braquiterapia desmantelado por Raúl Doria

En julio del 2024, pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) denunciaron el desmantelamiento de uno de los dos equipos de braquiterapia en el servicio del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). El desmontaje del costoso equipo biomédico con fuente de iridio también fue criticado por profesionales oncológicos, que aseguraban que el equipo con fuente de cobalto que quedó para ser utilizado no permitía tratar ciertos tipos de cáncer.

En ese entonces, el director general del hospital, doctor Raúl Doria, justificó su decisión afirmando que se comenzaría a utilizar tratamientos menos invasivos en el Incan y, que el equipo médico desmantelado sería donado a otro servicio del interior. Un mes después, en agosto, Doria renunció a su cargo por presión de los pacientes, que cuestionaban sus malas decisiones al frente del Incan.

La doctora Jabibi Noguera fue nombrada en su reemplazo, primero como interventora por 60 días y, posteriormente, como directora general. Noguera había asegurado a ABC que el equipo de braquiterapia desmantelado por Doria sería utilizado nuevamente en poco tiempo, pero se conoció ahora que varios componentes del costoso equipo, desaparecieron.

Incan: Ministerio de Salud denunció desaparición de piezas ante la Fiscalía

Gustavo Irala, responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, confirmó a ABC que en enero de este año, cuando las autoridades del Incan buscaron la forma de levantar el equipo de braquiterapia con fuente de iridio, se encontraron con la sorpresa de que algunas piezas del mismo, habían desaparecido.

“En febrero, nosotros recibimos un informe del Incan, de la directora general doctora Jabibi Noguera. Ese informe hace referencia a que en el mes de julio del 2024, se desinstaló el equipo de braquiterapia por instrucción del doctor Raúl Doria, que en ese momento era el director general del Incan. El documento indica que esos equipos fueron guardados en el área de depósito de patrimonios y que en el mes de enero, de este año, se percataron de que no estaban los componentes de ese equipo”, afirmó Irala.

El asesor jurídico de Salud Pública indicó que no se trata de un único componente y, que ante la gravedad del caso, se instruyó un sumario administrativo y, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

“Son varios accesorios del equipo de braquiterapia. Nosotros recibimos el informe en donde se menciona al área de electromedicina, al área de oncología radiante y, en base a eso, iniciamos un sumario administrativo. Además, presentamos una denuncia ante la Fiscalía, porque estamos hablando de la desaparición de componentes y bien podría tratarse de un hecho punible”, dijo Irala.

Equipo tiene un valor superior a los G. 1.000 millones

El asesor jurídico del Ministerio de Salud detalló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General y, que fue asignada para la investigación la fiscala Zoila Martínez de la ciudad de Capiatá.

“Estuvimos averiguando y no tuvimos ninguna noticia del paradero de esos componentes; no puede ser que simplemente desaparecieron. No es que están perdidos, son equipos que no se encuentran y que nosotros tenemos presunción de que fueron robados, de que alguien se apropió de esos componentes. Ya se debió encontrar si simplemente se guardaron o, si en una confusión se llevó a otra área. No tenemos ningún reporte de su paradero; es por eso la denuncia ante el Ministerio Público”, indicó Irala.

En cuanto al costo del equipo de braquiterapia, el asesor jurídico no pudo precisar un monto exacto, pero afirmó que cuesta más de G. 1.000 millones. Indicó también que Salud Pública no se comunicó con el doctor Raúl Doria, considerando que el médico ya no forma parte del plantel del Incan y no tiene ningún vínculo con el Ministerio de Salud. No obstante, Irala no descartó que sea convocado por la Fiscalía en el marco de las investigaciones.