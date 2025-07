Jubilados convocan a una movilización masiva el próximo 9 de agosto

La Alianza Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del IPS, constituida por aproximadamente unas 60 Asociaciones de todo el país, convocan a una movilización masiva de jubilados para el próximo sábado 9 de agosto desde las 08:00 frente al Panteón Nacional.

“Vamos a plantear las reivindicaciones, quejas y las molestias de todos los jubilados del Paraguay”, señalo Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay.

Seguido apuntó: “Los jubilados del IPS estamos muy descontentos con algunas decisiones del gobierno nacional, respecto a la designación de un jubilado, que no pertenece al IPS, como representante nuestro frente ante el Consejo Nacional de Seguridad Social”.

“¿Por qué estamos descontentos? Porque cuando se creó la ley el gobierno nos dijo que hagamos nuestra asamblea, designemos nuestros postulantes y presenten hasta enero del 2025. Cumplimos con todas las normas, presentamos nuestra terna de personas calificadas, sin embargo, fuimos ninguneados y ahora nos desayunamos que el representante no es un jubilado de IPS".

En otro momento, Halley dejó en claro: “No estamos de acuerdo con eso. Creemos que el jubilado de IPS tiene que estar en esa mesa del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque ahí se va a discutir quién va a ser el Superintendente, qué se va a hacer con la plata, donde se van a poner los fondos, que propiedades se van a vender y a quién.

“Este no es un tema solo de IPS, también de la Caja Municipal, de la Caja fiscal y de todas las otras cajas más pequeñas. Es el momento que el jubilado tome conciencia de que si no se protesta, si no se exige, este gobierno no te hace caso”, concluyó.