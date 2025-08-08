Sarampión: Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica ante brote

Ante el riesgo de dispersión de sarampión, tras la confirmación de cuatro casos en Paraguay, la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), emitió una alerta epidemiológica con el objetivo de reforzar acciones para mitigar los riesgos del virus, potencialmente mortal, principalmente en población no vacunada.

La alerta indica que el primer caso de sarampión fue notificado el pasado 2 de agosto, en el distrito Santa Rosa de Aguaray del departamento de San Pedro. Señala que 72 horas después, tras el desplazamiento del Equipo de Respuesta Rápida Nacional a la zona, se confirmaron tres casos más, totalizando 4 en lo que respecta a este brote.

“Todos estos casos están relacionados a importación (contactos). Ninguno de ellos cuenta con antecedentes de vacunación”, detalla el informe.

Desde Vigilancia de la Salud, confirmaron a ABC que los cuatro casos fueron reportados en el departamento de San Pedro. De los tres últimos casos, dos fueron confirmados por laboratorio y uno por nexo epidemiológico.

Sarampión: último brote autóctono en Paraguay data de 1998

El documento del Ministerio de Salud, con fecha de hoy, 7 de agosto, resalta que la Región de las Américas fue verificada como libre de sarampión en 2024. Sin embargo, la identificación de múltiples brotes y casos de sarampión recientes, incluidos varios casos fatales en países de la región, ponen en riesgo el logro.

En el caso de Paraguay, el último brote con transmisión autóctona de sarampión se registró en 1998, pero en 2023 se notificó un caso confirmado de sarampión de fuente de infección desconocida, que no generó casos secundarios.

En lo que va del 2025, en la Región de las Américas se han confirmado un total de 7.132 casos de sarampión y 13 defunciones en países como Argentina, Bélice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México y Perú.

De acuerdo con la información disponible, el grupo de edad con la mayor proporción de casos confirmados corresponde al de 10-19 años (24%), el grupo de 1-4 años (22%) y al grupo de 20-29 años (19%).

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede ser grave y mortal, informan desde el Ministerio de Salud. Se transmite por gotas procedentes de la nariz, la boca y la faringe.

La medida más efectiva para prevenir el sarampión es la vacuna, que se aplica en los niños, a los 12 meses y 18 meses de nacidos.

“La transmisión es directa, de persona a persona, por medio de gotitas expulsadas del aparato respiratorio y por dispersión de gotitas suspendidas en el aire, que entran en contacto con las vías respiratorias superiores o la conjuntiva. El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas”, advierten.

Síntomas del sarampión

Fiebre y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo.

Puede aparecer tos, conjuntivitis y moco nasal.

El periodo de incubación es generalmente de 10 días desde el momento de la exposición hasta el inicio de la fiebre y, de unos 14 días, desde la exposición hasta la aparición del exantema.

“El sarampión es sumamente contagioso y su máxima transmisibilidad se puede dar de 2 a 3 días antes del comienzo de los síntomas respiratorios hasta 4 a 6 días después del inicio de la erupción”, explican.

Sobre el tratamiento, desde el Ministerio de Salud indican que el sarampión únicamente cuenta con medidas de sostén como el aislamiento domiciliario. “Los pacientes no deben acudir a institución educativa, laboral o cualquier lugar donde hubiere aglomeración de personas, hasta 4 días después de iniciada la erupción. En el hospital, debe realizarse el aislamiento respiratorio estricto”, afirman.

Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recuerdan que si el niño o niña tiene más de cuatro años y aún no cuenta con las dos dosis de la vacuna, puede recibirla en el vacunatorio más cercano.