Aranceles impuestos a Paraguay por Estados Unidos: aún no hay nada oficial

Los aranceles adicionales están destinados a la industria de semiconductores, claves para el desarrollo de las economías del futuro, indican desde Estados Unidos. Paraguay se encuentra expectante para definir estrategias.

“Esta es una política del Gobierno de Estados Unidos, pero aún no recibimos ninguna notificación”, indicó Peter Hansen, presidente de la Cámara de Comercio Americana.

Teniendo en cuenta que el país del Norte impuso aranceles a varios países, Paraguay aguarda que también se le imponga uno nuevo. Se estima que sea del 10%.

“Son políticas dirigidas desde Washington y sin consulta con los países, lo que entendemos es que hay un arancel del 10% que fue anunciado en mayo, que tendrá un impacto mínimo en la exportación”, señaló.

Agregó que le pone a Paraguay en una posición muy competitiva y favorables frente a países como la India.

También dijo que sobre la exportación de carne hay arancel cero, según el cupo existente para el Mercosur.

Existen otros productos que cuentan con otras categorías de aranceles, señaló.