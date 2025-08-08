Caso María Fernanda: otorgan prisión domiciliaria al joven sindicado de proveer fármacos para el aborto

El beneficio le fue otorgado por el juez Penal de Garantías Gustavo Ovelar, quien explicó que la decisión se tomó luego de que el imputado presentara como fianza una vivienda de su propiedad, valuada en G. 700 millones, para garantizar su sujeción al proceso.

Según el magistrado, ya pasaron dos meses desde el inicio de la investigación y falta menos de un mes para que el Ministerio Público presente acusación, por lo que ya no existiría riesgo de obstrucción por parte del imputado.

El procesado Franco Antonio Acosta Céspedes (27) se encuentra actualmente imputado por frustración de la ejecución y persecución penal como autor y complicidad en tentativa de aborto del crimen de María Fernanda Benítez.

Realizan prueba de ADN al menor acusado del crimen

En paralelo a esto, este jueves se tiene prevista la extracción de fluido al adolescente de 17 años imputado por el brutal asesinato de María Fernanda, a fin de determinar si era el padre del bebé que la víctima estaba esperando.

La diligencia será llevada a cabo por el equipo fiscal compuesto por los agente Fermín Segovia y Gloria rojas, y abogados querellantes, quienes irán a la correccional de menores de Villarrica, donde se encuentra recluido el menor.

Los resultados de la prueba de ADN serán claves para confirmar o descartar el vínculo biológico del procesado con el bebé, y podrían tener incidencia en la causa por el crimen.