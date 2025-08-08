Cierre de la Costanera afecta a pobladores de Nueva Asunción

Pobladores de Nueva Asunción denunciaron que a raíz de la realización de los Juegos Panamericanos, desde ayer las lanchas ya no desembarcan en el puerto original; lo hacen en la zona de Varadero, donde el camino es lamentable e inseguro.

Ante esta disposición, la Naval pone a disposición de esas personas un minibús, el cual los traslada hasta un punto específico en el centro de Asunción.

“Como hubo un corte en el acceso a la bahía por la disputa de los Juegos Panamericanos, se decidió hacer el desembarco de los pasajeros de las lanchas provenientes de Chaco’i en este punto (zona Varadero)”, explicó el Teniente Navío Derlis Vera.

Seguido señaló: “Para eso, la Prefectura General Naval, por directiva expresa del Comandante de la Armada y el prefecto general Naval, dispuso que una unidad terrestre, con personal de seguridad, le acompañe a las personas desde las 05:30, hasta la finalización del trayecto”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juegos Panamericanos: ¿dónde y cuándo estará bloqueado el tránsito de vehículos en Asunción?

“El móvil llega a este lugar cada media hora y les traslada hasta la avenida Colón y Benjamín Constant. Desde ese mismo punto, el móvil terrestre espera a las personas para realizar el mismo trayecto, que es de Asunción a Chaco’i”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto se viene realizando desde ayer y se va a extender hasta la finalización de los Juegos Panamericanos, que en principio sería hasta el 23 de agosto. Luego de eso, las embarcaciones volverán hasta su puerto original”, concluyó el Teniente Navío.