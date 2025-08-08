Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital de San Ignacio

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles. Jara explicó que su hijo resultó herido mientras trabajaba en el Asentamiento Martín Rolón y que al llegar al Hospital, alrededor de las 18:00, fueron atendidos inicialmente por enfermeros, quienes le realizaron un lavado de la herida y le colocaron gasas.

“Después de unos 20 minutos llegó una doctora, luego de insistir mucho. Me dijo que tenía que evaluarlo un cirujano”, relató el padre. Indicó además que, pese a que debían estar dos médicos de guardia en urgencias, ninguno se encontraba.

En su desesperación, abordó a una médica residente que, según Jara, estaba distraída con el celular y no mostró predisposición para asistirlos.

“Tras reclamarle mucho, la residente me dijo que me tranquilice, que está viendo para trasladarlo en el Hospital de San Juan Bautista y que si no recibían cualquier respuesta, que podía llevarle a mi hijo a mi casa y que hoy a la mañana le podía volver a traer, y que ya íbamos a encontrar un doctor para que nos atienda”, dijo Jara.

Tras escuchar esta respuesta, decidieron ellos mismos derivar a su hijo hasta el Hospital Regional en su propio medio.

En San Juan Bautista, el joven fue atendido con rapidez. Según el diagnóstico del traumatólogo Miguel Meza, presentaba una herida cortante profunda en la mano izquierda, con afectación de tendones, edema en los dedos 3 y 4, y fractura del tercer metacarpiano. “Si esperábamos más, podría perder movilidad”, advirtió el padre.

Cristian Jara lamentó el trato recibido. “Si sos pobre y no tenés contactos políticos, no te hacen caso. Y si venís de un asentamiento, peor. Exijo que se sancione al responsable porque la vida de una persona estaba en juego”, expresó.

El director del Hospital Distrital de San Ignacio, Manuel Aquino, respondió a la denuncia asegurando que, según el circuito cerrado, el joven ingresó a urgencias a las 18:20 acompañado por sus padres y fue atendido de inmediato por la médica de guardia, doctora Digna Torres, y el personal de enfermería, quienes realizaron los primeros auxilios, como el lavado de la herida y el vendaje.

Según Aquino, debido a la complejidad del caso y considerando la capacidad resolutiva del hospital, se intentó una derivación al Hospital Regional de San Juan Bautista o la inmovilización de la mano del paciente e intervenir en la jornada de hoy la cual tranquilamente se podía realizar.

Sin embargo, afirmó que los familiares decidieron trasladarlo por cuenta propia, lo cual coincidía con el plan inicial sugerido por el equipo médico.

El director explicó que el Hospital Distrital no cuenta con un traumatólogo las 24 horas, y que esta especialidad es atendida de lunes a sábado de 07:00 a 19:00.

Por esta razón, cualquier urgencia traumatológica fuera de ese horario debe ser derivada al Hospital Regional, donde sí hay cobertura permanente de la especialidad.