Nacionales

Desaparece una mujer que era amenazada por su expareja en Bella Vista Norte

Una mujer identificada como Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 años, está con paradero desconocido hace 2 días; según la denuncia hecha por la madre en una sede policial de Bella Vista Norte, la misma venía siendo amenazada por su expareja de nombre Dilson Ramão Fretes Galeano, de 22 años, brasileño. Además, fue encontrada una extraña fosa en el patio de la vivienda en que vivían los cónyuges antes de la ruptura de la relación.

Por Eder Rivas
07 de agosto de 2025 - 13:52
Dahiana Ferreira Bobadilla (24), desaparecida.
Dahiana Ferreira Bobadilla (24), desaparecida.Gentileza

La Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional investiga la desaparición de Dahiana Ferreira Bobadilla, una joven de 24 años y madre de tres hijos. Según la denuncia presentada por su madre ante la Comisaría 5ª de Bella Vista Norte, Dahiana fue vista por última vez el martes a las 20:00, cuando salió en motocicleta rumbo a una despensa. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Intervención fiscal y policial en la vivienda que era habitada por los cónyuges.
Intervención fiscal y policial en la vivienda que era habitada por los cónyuges.

Amenazada por su expareja, según la denuncia

El comisario general Ignacio Muñoz, director de la Policía Nacional en Amambay, señaló que según la denuncia las amenazas de parte de la expareja de la mujer, un hombre identificado como Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años, eran constantes desde que terminó la relación hace unos 3 meses. “Hace aproximadamente 3 meses se habían separado y desde entonces las amenazas eran constantes; el martes estaba con su madre hasta las 20:00, aproximadamente, momento en que salió como para ir a una despensa y desde ese momento ya no regresó”, indicó el alto jefe policial.

Encontraron fosa común en el patio de una vivienda

Tras recibir la denuncia de la desaparición de Dahiana Ferreira Bobadilla, una comitiva fiscal-policial fue hasta la casa donde la misma vivía con Dilso y sus tres hijos cuando eran pareja. En el fondo del patio, se produjo el llamativo hallazgo de una fosa. Este hecho, sumado a las amenazas acentúa la teoría de que probablemente Dilso Ramão Fretes Galeano tenía la intención de acabar con su vida y enterrarla, de acuerdo con las manifestaciones del comisario Ignacio Muñoz.

Lea más: Amambay: denuncian desaparición de una niña y una adolescente

Una fosa fue encontrada en el patio de la casa allanada.
Una fosa fue encontrada en el patio de la casa allanada.

El director policial de Amambay señaló que tanto Dahiana como Dilso están con paradero desconocido y que los agentes policiales están en plena tarea de búsqueda de los mismos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, desde la Fiscalía de Pedro Juan Caballero informaron que la fiscala Mirta Martínez emitió orden de búsqueda y localización de la mujer y agilizar todas las diligencias para ubicarla y esclarecer el caso.

Enlace copiado