Desaparece una mujer que era amenazada por su expareja en Bella Vista Norte

La Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional investiga la desaparición de Dahiana Ferreira Bobadilla, una joven de 24 años y madre de tres hijos. Según la denuncia presentada por su madre ante la Comisaría 5ª de Bella Vista Norte, Dahiana fue vista por última vez el martes a las 20:00, cuando salió en motocicleta rumbo a una despensa. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Amenazada por su expareja, según la denuncia

El comisario general Ignacio Muñoz, director de la Policía Nacional en Amambay, señaló que según la denuncia las amenazas de parte de la expareja de la mujer, un hombre identificado como Dilso Ramão Fretes Galeano, brasileño de 22 años, eran constantes desde que terminó la relación hace unos 3 meses. “Hace aproximadamente 3 meses se habían separado y desde entonces las amenazas eran constantes; el martes estaba con su madre hasta las 20:00, aproximadamente, momento en que salió como para ir a una despensa y desde ese momento ya no regresó”, indicó el alto jefe policial.

Encontraron fosa común en el patio de una vivienda

Tras recibir la denuncia de la desaparición de Dahiana Ferreira Bobadilla, una comitiva fiscal-policial fue hasta la casa donde la misma vivía con Dilso y sus tres hijos cuando eran pareja. En el fondo del patio, se produjo el llamativo hallazgo de una fosa. Este hecho, sumado a las amenazas acentúa la teoría de que probablemente Dilso Ramão Fretes Galeano tenía la intención de acabar con su vida y enterrarla, de acuerdo con las manifestaciones del comisario Ignacio Muñoz.

El director policial de Amambay señaló que tanto Dahiana como Dilso están con paradero desconocido y que los agentes policiales están en plena tarea de búsqueda de los mismos.

Por su parte, desde la Fiscalía de Pedro Juan Caballero informaron que la fiscala Mirta Martínez emitió orden de búsqueda y localización de la mujer y agilizar todas las diligencias para ubicarla y esclarecer el caso.