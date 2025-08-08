Esposa del hombre desaparecido en el Chaco cuestiona versión del acompañante: “Hay cosas raras”

Wenceslao Benoit (77) fue reportado como desaparecido el 31 de julio en las cercanías del Parque Defensores del Chaco. Su esposa, Mónica Coronel, manifestó dudas sobre la versión de Raphael Gibbon, el belga que lo acompañaba durante este recorrido.

Recalde refirió que existen incongruencias en el relato de Gibbon y puso en duda varios aspectos de lo ocurrido en los días previos a la desaparición del hombre, de nacionalidad argentina, con más de cincuenta años de residencia en Paraguay.

El origen de la desaparición

Según Coronel, su esposo había sido contratado por Gibbon para ir a la zona del Cerro León con su camioneta.

Ambos, agregó la esposa, habrían salido juntos el martes 29 de julio a las 8:00, tras acordar un pago total de G. 10.000.000 por el servicio, de los cuales Gibbon abonó inicialmente G. 5.250.000. Sin embargo, la mujer señaló que posteriormente recibió la notificación de que el pago del adelanto no se concretó.

“Es mentira lo que se dice, no se concretó, no tengo pago de él”, afirmó Coronel a la 1020 AM.

Último contacto y señales de alerta

La última comunicación directa que Coronel tuvo con su esposo fue el jueves 31 de julio a las 23:28, a través de una llamada telefónica. Más tarde, Benoit le envió un mensaje por WhatsApp -relacionado con un pedido que ella le realizó sobre el pago de un servicio de telefonía- y le anticipó que al día siguiente ingresarían al área protegida.

Conforme al relato de la esposa, Benoit le explicó que estaban en la entrada de la reserva compartiendo una comida y que al día siguiente ingresarían a la Reserva. Le indicó también que no habría señal dentro del parque, pero que al salir —alrededor de las 17:00 del viernes— la llamaría. “Si no te llamo, llamame”, le advirtió.

La mujer relató que desde las 17:30 del viernes, al intentar comunicarse, el celular de su esposo ya aparecía apagado. Esta situación persistió durante toda la madrugada y el sábado siguiente. Sin embargo, a las 18:00 del sábado, el teléfono comenzó a sonar.

Coronel explicó que otro celular le había sido prestado a Gibbon, pero que este no lo había encendido en ningún momento. Tras varios intentos, finalmente atendió y se identificó como Raphael.

Un relato que “no cierra”

Según la versión que Coronel afirma que recibió del belga, ambos se habrían perdido caminando en el monte y, tras una discusión, Benoit decidió continuar solo mientras él permanecía en el lugar. “Nos perdimos”, habría dicho, según la esposa del desaparecido.

Coronel rechaza esa versión, pues señaló que su esposo nunca habría dejado a un cliente solo en una situación como esa, ni tampoco cree que Gibbon lo haya abandonado deliberadamente. “Es mentira, no le puede dejar y tampoco el belga le puede dejar. Wenceslao nunca va a dejar a un cliente”, afirmó con firmeza.

La esposa del desaparecido también cuestionó cómo es posible que Gibbon lograse regresar solo a la camioneta, sin poder precisar con claridad qué ocurrió durante las horas en que supuestamente se separaron.

“Hay cosas raras: cómo va a desaparecer y cómo va a volver el belga de nuevo a la camioneta y dejarle a Wenceslao. Eso nomás es lo que quiero entender”, expresó.

Búsqueda, en curso

Las autoridades militares y civiles continúan con la búsqueda intensiva en la zona de Cerro León, en plena selva chaqueña. La Fuerza Aérea Paraguaya ha desplegado aviones de reconocimiento, paracaidistas expertos en búsqueda y rescate, y analiza incorporar helicópteros y drones para ampliar el radio de rastreo.