Desaparecido en el Chaco no pudo haber caminado más de tres kilómetros, según exsenador y consuegro

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el exsenador liberal Alfredo Jaeggli habló de la desaparición en el Chaco de Wenceslao Benoit, familiar político suyo, y las formas en que se está intentando esclarecer el hecho.

El exsenador Jaeggli es consuegro de Benoit, de 77 años, quien desapareció el pasado viernes en el parque nacional Defensores del Chaco, en el departamento de Alto Paraguay, a donde había ido acompañando como guía a un turista belga de nombre Raphael Gibbon.

Según relató Gibbon el pasado fin de semana, se separó de Benoit mientras ambos exploraban a pie una zona boscosa. El belga regresó al vehículo en que habían llegado al sitio, pero su guía no volvió a aparecer.

El Gobierno ha desplegado drones militares y un avión caza Tucano para las tareas de búsqueda.

No podría haber caminado más de tres kilómetros, dice Jaeggli

El exsenador Jaeggli comentó que él contrató a rescatistas de Argentina, a quienes llevó ayer al Chaco, para colaborar en la búsqueda, y lamentó que hasta el momento no haya novedades sobre su consuegro.

“Conozco mucho el Chaco, uno se pierde con mucha facilidad”, dijo.

Agregó, sin embargo, que debido a la edad de Benoit, no pudo haber transitado más de dos o tres kilómetros desde el sitio donde fue visto por última vez.

“El radio de búsqueda debería ser eso nomás”, subrayó. “No se ha encontrado ropa o zapatos, para decir que fue un animal”.

Jaeggli dijo que Benoit “era muy aventurero” y “le gustaba mucho el Chaco”, por lo que se dedicaba a ser guía.

Benoit es de nacionalidad argentina y está radicado en Paraguay hace más de cincuenta años. Es un gran conocedor del Chaco paraguayo, según informó su familia en un comunicado.