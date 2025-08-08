Liberan horario de buses durante el Rally Mundial

Con motivo de la realización del Rally Mundial en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto de este año, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial resolvió el refuerzo de horarios en carácter excepcional para todas las empresas de transporte público de pasajeros.

Esto afecta a los ómnibus a nivel nacional e intermunicipal de media y larga distancia, en el corredor correspondiente a las rutas nacionales PY01 y PY06.

El horario liberado será desde las 23:59 del miércoles 27 de agosto hasta las 23:59 del lunes 1 de setiembre.

El Rally Mundial hará su debut en nuestro país dentro del calendario del WRC del 28 al 31 de agosto, con cabecera en la ciudad de Encarnación, pero recorriendo una gran cantidad de localidades cercanas.

Se estima la presencia en esa semana de unos 250.000 aficionados en el sur del país.

