El cuerpo de Wenceslao Benoit llegó a Asunción para autopsia forense

En la madrugada de hoy, el cuerpo de Wenceslao Benoit arribó a la morgue judicial de Asunción. El operativo se realizó luego de que las autoridades hallaran su cadáver en el Parque Nacional Defensores del Chaco, departamento de Alto Paraguay.

Benoit, ciudadano argentino, había sido reportado como desaparecido tras participar en una supuesta expedición desde el 31 de julio.

El fallecido se encontraba acompañado por Raphael Gibbon, ciudadano belga, en dicha expedición. De acuerdo con el testimonio del europeo, ambos ingresaron juntos al parque natural, pero durante la expedición se perdieron. Solo el ciudadano belga logró salir de la reserva y alertar a las autoridades.

El hallazgo del cuerpo se produjo ayer, luego de intensas operaciones de búsqueda tanto por vía terrestre como aérea.

Operativo de traslado y autopsia forense

Tras ser recuperado el cuerpo, un avión lo trasladó hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP), de Luque. Aproximadamente a las 2:00, Benoit ingresó a la morgue judicial, donde se realizará una autopsia forense para determinar oficialmente la causa de la muerte, un paso clave en la investigación.

Las autoridades se encuentran analizando los hechos para esclarecer cómo ocurrió la desaparición y posterior muerte de Wenceslao Benoit. La autopsia forense será fundamental para saber si intervino algún factor externo o si se trató de un caso fortuito.