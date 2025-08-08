Video: así bomberos rescataron el cuerpo de Benoit desde el difícil terreno del Chaco

El operativo de rescate del cuerpo de Wenceslao Benoit se concentró en un cerro de entre 150 y 180 metros de altura, con fuerte pendiente, arbustos espinosos y suelo resbaladizo por la lluvia en el Parque Nacional Defensores del Chaco.

Ante la imposibilidad de un rescate convencional, los bomberos montaron un sistema de cuerdas para descenso controlado. Se emplearon anclajes, líneas de vida y camilla canasta para asegurar un trabajo exitoso.

En este operativo participaron la Unidad Especial de Búsqueda y Rescate (SAR) del CBVP, bomberos voluntarios de José Falcón y Filadelfia, además del apoyo de canes rastreadores de Puerto Iguazú (Argentina). El capitán Roque González Vera informó que, tras el hallazgo en zona de difícil acceso, se inició el descenso técnico hasta el campamento.

¿Cuánto tiempo fue el descenso?

La fase de descenso hasta el campamento base demandó aproximadamente una hora y media. Según consta en el video, se priorizó la seguridad con cascos, arneses y comunicación para coordinar cada tramo.

Una vez en el campamento, el cuerpo fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Actualmente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) clausuró temporalmente el Parque Nacional Defensores del Chaco.

El cuerpo de Benoit fue encontrado por miembros de la comunidad ayorea, quienes dieron aviso a las autoridades y permitieron que se active el operativo de recuperación.

La ubicación del cuerpo no se encontraba lejos del punto donde había sido visto por última vez.