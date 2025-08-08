Inhóspito y peligroso: así es el lugar donde hallaron muerto a Wenceslao

Wenceslao Benoit (77), quien fue reportado como desaparecido el 1 de agosto en el Parque Nacional Defensores del Chaco, ubicado en el departamento de Alto Paraguay, fue localizado este jueves sin vida, luego de varios días de búsqueda por tierra y aire.

El cadáver fue localizado en la misma zona donde desapareció, aunque en una parte más retirada, donde la vegetación es muy pesada y de difícil acceso.

El capitán Roque González Vera, comandante de la Unidad de Búsqueda y Rescate (SAR), comentó que en estos momentos su equipo se encuentra trabajando para intentar bajar el cuerpo de Wenceslao Benoit, mientras aguardan la llegada del fiscal encargado del levantamiento del cuerpo.

“El personal de bomberos voluntarios está preparando un sistema de cuerdas para poder descender el cuerpo del ciudadano argentino. Se localizó el cuerpo a unos 150 metros de altura aproximadamente”, señaló Roque González.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trasladan vía aérea a fiscal para levantar cuerpo de Wenceslao Benoit

Según su parecer, el empresario argentino habría subido para poder ubicarse mejor y ver el origen de la serranía. “En este punto es donde habría fallecido”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El problema ahora es cómo bajar el cuerpo, por la altura y porque está lloviendo en el Parque Nacional Defensores del Chaco. Esta lluvia dificulta el acceso al trabajo, porque es muy peligroso el descenso, porque se trata de piedras sueltas en el lugar”, finalizó el capitán de la Unidad de Búsqueda y Rescate.