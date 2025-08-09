Mercado 4: buscan reforzar seguridad con presencia permanente del Grupo Lince

Con el objetivo de reforzar la seguridad en el Mercado Municipal Nº 4, efectivos del Grupo Lince estarán presentes de forma permanente en este populoso centro comercial. La medida busca brindar mayor tranquilidad a comerciantes y compradores, mientras se construye una base operativa con apoyo del sector privado.

“Venimos a fortalecer la presencia de la institución policial y del Estado, brindando garantías a todas las personas que acuden al Mercado 4, ya sea comerciantes, compradores, etc.”, expresó el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince.

Ruiz Díaz explicó que la unidad motorizada ya operaba en la zona en coordinación con la comisaría jurisdiccional, pero ahora se instalarán de manera fija en un puesto de comando.

Lo que dijo el ministro del Interior

El ministro del Interior, Enrique Riera, también valoró la iniciativa y afirmó que la unidad Lince es ideal para el Mercado 4, ya que “son una fuerza operativa rápida y pueden ir por cualquier camino estrecho”.

“Creo que su presencia va a disuadir a mucha gente, porque el delito migra, y acá va a ser un territorio donde se pueda trabajar tranquilo”, señaló.

Mientras se concluye la construcción de la base, cuatro agentes linces con dos motocicletas ya realizan patrullajes constantes en la zona.