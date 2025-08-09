Ratifican caso de supuesta negligencia en el Hospital de San Ignacio

En la mañana de este viernes, Cristian Jara realizó la ratificación de su denuncia sobre la atención inadecuada de los profesionales médicos en urgencias del Hospital Distrital de la ciudad de San Ignacio, Misiones, donde acudieron tras sufrir un accidente laboral su hijo de 22 años.

“Esta mañana vinimos nuevamente al hospital junto al director para manifestar nuestra queja de lo que sucedió con nosotros el miércoles pasado, pero lastimosamente no lo encontramos. Pero desmiento totalmente las declaraciones realizadas por el doctor Manuel Aquino”, indicó.

Lea más: Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital de San Ignacio

Tras ocurrir la denuncia, el director del Hospital Distrital, Manuel Aquino, mencionó que según el circuito cerrado, el joven ingresó a urgencias a las 18:20, acompañado de sus padres, y fue atendido de inmediato por la médica de guardia, doctora Digna Torres, y el personal de enfermería, quienes realizaron los primeros auxilios, como el lavado de la herida y el vendaje.

Según Aquino, debido a la complejidad del caso y considerando la capacidad resolutiva del hospital, se intentó una derivación al Hospital Regional de San Juan Bautista o la inmovilización de la mano del paciente e intervenir al día siguiente porque se podía realizar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, afirmó que los familiares decidieron trasladarlo por cuenta propia, lo cual coincidía con el plan inicial sugerido por el equipo médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es totalmente mentira que al llegar fue atendido mi hijo por un profesional médico. Las primeras personas que le atendieron fueron un licenciado y una licenciada, quienes le hicieron el lavado con suero, y 30 minutos después de que les haya insistido, se fueron a traer a una doctora, quien solo vio la herida y no hizo absolutamente nada”, agregó Jara.

Tras no encontrar una solución médica en esta unidad de salud, se dispusieron a llevar al paciente al hospital regional de la capital de Misiones por su propio medio.

“Estas personas no ofrecieron trasladar a mi hijo en una ambulancia viendo el estado en que estaba. Yo lo llevé en mi propio medio hasta el hospital de San Juan Bautista. Yo solo pido que paguen los responsables, porque con la salud no se juega”, concluyó Cristian Jara.

Sobre esta situación, la responsable del departamento de Recursos Humanos del Hospital Distrital, Diana Centurión, mencionó que desde el Ministerio de Salud ya han solicitado los informes correspondientes sobre esta situación, los cuales remitieron y se aguarda un resultado sobre esta problemática.

Los familiares, amigos y vecinos, acompañados por los integrantes de la Organización Campesina de Misiones, anunciaron una manifestación para este lunes 11 de agosto frente al Hospital Distrital, exigiendo que no vuelva a ocurrir esta clase de falta de atención a los usuarios.