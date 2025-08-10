Nacionales

ANDE anuncia cortes este domingo en seis ciudades: estas son las zonas afectadas

La ANDE informó que realizará trabajos de mantenimiento y modernización en diversas zonas este domingo 10 de agosto. Las tareas implicarán cortes programados del servicio eléctrico durante varias horas en al menos siete zonas de seis ciudades y afectarán a miles de usuarios en la Región Metropolitana.

Por ABC Color
09 de agosto de 2025 - 13:25
Enchufe
Imagen de referencia de energía eléctricaSupakit Kaewyoo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este domingo se realizarán cortes programados en distintas zonas de Asunción, Luque, Capiatá, San Antonio, San Lorenzo y Areguá. Los trabajos incluyen cambio de conductor en media tensión, recambio de crucetas y mantenimiento general de la red.

Zona 1: Barrio Campo Grande – Luque. La interrupción afectará la Ruta General Aquino, desde San Miguel hasta Felipe González, y la zona de Manhattan, entre calle sin Nombre y la Ruta General Aquino. La interrupción incluye el predio de las Fuerzas Armadas. El corte se prevé de 07:30 a 17:30, con cambio de conductor de línea desnuda a protegida.

Lea más: ANDE licita línea de transmisión subterránea por US$ 28,4 millones

Zona 2: Barrio Madame Lynch – Asunción. La intervención será sobre la calle 34 Curuguateños, desde avenida Molas López hasta Capitán Rigoberto Meza, y sobre esta última vía, desde Aviadores del Chaco hasta Teniente Primero Ramón Gaspar Zabala. El horario será de 09:00 a 18:00, para el cambio de conductor en media tensión.

Zona 3: Barrio Tablada Nueva – Asunción. Los trabajos serán sobre las calles Dublín, Edimburgo, Capitán Grau y Artigas, entre Candelaria, De Mattei, Suiza, Inglaterra e Indias. El corte se realizará de 09:00 a 13:00, con cambio de crucetas en media tensión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zona 4: Barrio Virgen del Pilar – Capiatá. La ANDE intervendrá en la calle 14 de Mayo, entre Manuel O. Guerrero, Natalicio González, Boquerón y la Ruta PY27. El horario será de 08:00 a 18:00, con cambio de conductor de línea desnuda a protegida.

Zona 5: Barrio Villa Militar – Capiatá/Areguá. El corte afectará la Ruta D070 Ramal Capiatá, camino a Areguá. La interrupción será de 08:00 a 16:00, para mantenimiento general, preventivo y correctivo del puesto de distribución.

Zona 6: Barrio Las Mercedes – San Antonio. La intervención será sobre la calle Cabo Primero Silvio Ovelar, desde Santa María hasta Paso de Patria. El corte se prevé de 08:00 a 18:00, con cambio de conductor en media tensión.

Lea más: ¿Se desacelera la demanda de energía eléctrica?

Zona 7: Barrio Villa Amelia – San Lorenzo. La interrupción afectará la calle Víctor Cáceres, desde Laguna Grande hasta Piribebuy; la calle Piribebuy, desde Víctor Cáceres hasta Altos; y la calle 1° de Marzo, desde Laguna Grande hasta Piribebuy. El horario será de 08:30 a 18:30, con cambio de conductor en media tensión.

La ANDE recomendó a usuarios de hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad, tomar medidas preventivas durante el corte. Asimismo, recordó que toda línea debe considerarse energizada, incluso durante los trabajos. Para consultas, se habilitó el número (021) 537-331.

Enlace copiado