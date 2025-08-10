ANDE anuncia cortes este domingo en seis ciudades: estas son las zonas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este domingo se realizarán cortes programados en distintas zonas de Asunción, Luque, Capiatá, San Antonio, San Lorenzo y Areguá. Los trabajos incluyen cambio de conductor en media tensión, recambio de crucetas y mantenimiento general de la red.

Zona 1: Barrio Campo Grande – Luque. La interrupción afectará la Ruta General Aquino, desde San Miguel hasta Felipe González, y la zona de Manhattan, entre calle sin Nombre y la Ruta General Aquino. La interrupción incluye el predio de las Fuerzas Armadas. El corte se prevé de 07:30 a 17:30, con cambio de conductor de línea desnuda a protegida.

Zona 2: Barrio Madame Lynch – Asunción. La intervención será sobre la calle 34 Curuguateños, desde avenida Molas López hasta Capitán Rigoberto Meza, y sobre esta última vía, desde Aviadores del Chaco hasta Teniente Primero Ramón Gaspar Zabala. El horario será de 09:00 a 18:00, para el cambio de conductor en media tensión.

Zona 3: Barrio Tablada Nueva – Asunción. Los trabajos serán sobre las calles Dublín, Edimburgo, Capitán Grau y Artigas, entre Candelaria, De Mattei, Suiza, Inglaterra e Indias. El corte se realizará de 09:00 a 13:00, con cambio de crucetas en media tensión.

Zona 4: Barrio Virgen del Pilar – Capiatá. La ANDE intervendrá en la calle 14 de Mayo, entre Manuel O. Guerrero, Natalicio González, Boquerón y la Ruta PY27. El horario será de 08:00 a 18:00, con cambio de conductor de línea desnuda a protegida.

Zona 5: Barrio Villa Militar – Capiatá/Areguá. El corte afectará la Ruta D070 Ramal Capiatá, camino a Areguá. La interrupción será de 08:00 a 16:00, para mantenimiento general, preventivo y correctivo del puesto de distribución.

Zona 6: Barrio Las Mercedes – San Antonio. La intervención será sobre la calle Cabo Primero Silvio Ovelar, desde Santa María hasta Paso de Patria. El corte se prevé de 08:00 a 18:00, con cambio de conductor en media tensión.

Zona 7: Barrio Villa Amelia – San Lorenzo. La interrupción afectará la calle Víctor Cáceres, desde Laguna Grande hasta Piribebuy; la calle Piribebuy, desde Víctor Cáceres hasta Altos; y la calle 1° de Marzo, desde Laguna Grande hasta Piribebuy. El horario será de 08:30 a 18:30, con cambio de conductor en media tensión.

La ANDE recomendó a usuarios de hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad, tomar medidas preventivas durante el corte. Asimismo, recordó que toda línea debe considerarse energizada, incluso durante los trabajos. Para consultas, se habilitó el número (021) 537-331.