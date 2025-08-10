El mensaje del Arzobispado de Asunción por los 58 años de ABC Color

El “diario joven con fe en la Patria”, ABC Color, cumplió 58 años. Por este aniversario, el Arzobispado de Asunción compartió un mensaje de felicitaciones.

“En estos tiempos donde los cambios y la tecnología avanza, el periodismo enfrenta desafíos sin precedentes. El Diario ABC Color ha demostrado su capacidad para satisfacer las demandas de un mercado digital en constante evolución”, menciona.

Asimismo, mencionan que la presencia de ABC Color en las redes sociales “ha permitido que las valiosas informaciones alcancen a una audiencia más amplia y diversa”.

Según la arquidiócesis, la Iglesia Católica valora el “papel fundamental” de los medios de comunicación en la sociedad y a su vez, “reconoce la importancia de un periodismo responsable y comprometido con el bien común”.

“Hablar con el corazón”

También recuerda que el papa Francisco dejó un mensaje a los periodistas para “hablar con el corazón”, ya que hablar con el corazón, “significa interpelar radicalmente nuestro tiempo, tan propenso a la indiferencia y a la indignación”.

“Agradecemos a todos los periodistas, editores, fotógrafos, y a todo el personal del Diario ABC Color por el arduo trabajo y dedicación a lo largo de estos 58 años. Nuestra oración por todos ustedes, para continuar informando con veracidad, defendiendo los valores”, concluye.

