Pésimo servicio de transporte afectó a voluntarios de Asu2025

Un grupo de voluntarios que presta servicio en la organización de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 sufrieron el pésimo servicio de transporte público este domingo que les dificultó regresar a sus hogares debido a la falta de buses.

Al concluir sus labores en la Secretaría Nacional de Deportes, varios jóvenes debieron esperar durante horas la llegada de un ómnibus que los acerque a sus domicilios. Algunos incluso optaron por usar servicios de transporte por aplicación ante la ausencia de colectivos.

Ana Gabriel Benítez, una de las voluntarias afectadas, relató que esperó más de una hora para poder viajar hasta San Lorenzo. “Sabemos que nuestro país no es seguro y estar sola hasta altas horas nos expone”, expresó. También señaló que la cobertura de buses fue reducida desde el inicio de sus funciones: “El viernes que arrancamos tuvimos un poco de colectivos, pero hoy la mayoría tuvo que ir en Bolt”.

Otra voluntaria coincidió en el reclamo y pidió mejoras urgentes en el servicio: “Horrible es, tiene que mejorar sinceramente. Los domingos tiene que haber más colectivos, nosotros hacemos el voluntariado y pasar por eso es horrible”.

Problema que afecta la imagen del evento internacional

Los jóvenes recordaron que este tipo de inconvenientes no solo afecta su seguridad y comodidad, sino que también deja una mala imagen para un evento deportivo internacional que busca proyectar al país como sede organizada y hospitalaria.