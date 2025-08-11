Asu2025: los abucheos a Peña continuaron en redes sociales

El presidente Santiago Peña participó ayer sábado de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos 2025 - que se celebran en Paraguay -, que tuvo lugar en el estadio Defensores del Chaco, donde fue abucheado por gran parte del público que se hizo presente para acompañar el inicio de ese evento deportivo internacional.

La mención del nombre del presidente Peña durante el discurso que dio el ministro de Deporte, César Ramírez, durante la inauguración de los Juegos Panamericanos, fue recibida con abucheos desde las gradas del Defensores del Chaco. Lo mismo ocurrió cuando fue mencionado el vicepresidente Pedro Alliana y otras autoridades nacionales.

Lea más: Peña y otras autoridades fueron abucheados en la inauguración de los Juegos Panamericanos Asu2025

Las críticas al presidente Peña en el contexto de la inauguración de los Juegos Panamericanos continuaron luego en redes sociales, donde el mandatario dedicó un mensaje al inicio del certamen deportivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Que estos Juegos Panamericanos @asu2025Oficial sean un éxito inolvidable”, escribió el presidente Peña en su cuenta de X (ex Twittier). “Que en cada rincón del país brille lo mejor de nosotros: nuestra hospitalidad, nuestra alegría y nuestro orgullo de ser paraguayos. Hagamos de este evento una experiencia que el mundo recuerde para siempre... porque cuando Paraguay abre su corazón, no hay quien lo olvide”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ayer sentiste la realidad, ayer no hubo chupamedias”

Las respuestas a la publicación del presidente fueron, en gran parte, de crítica.

“El mundo va a recordar también el gran abucheo que recibiste con toda tu comitiva, y se vio a nivel mundial el nivel de aceptación que tiene tu gobierno”, respondió una usuaria de X, @Bea04O.

Lea más: Asu2025: Colorida inauguración con un espectáculo único en nuestro país

“Ayer sentiste la realidad, ayer no hubo chupamedias, todo el estadio te abucheó, es el sentir del Pueblo. TITERE”, escribió el usuario @WaDaRoJa7902.

“Segui posteando para que los hurreros con 3 seguidores digan que todo estuvo excelente, tu vice ya anulo los comentarios para no ver el hartazgo del pueblo; no importa, EL ABUCHEO SE ESCUCHO FUERTE Y CLARO”, respondió @Mirtola077.