Asu2025: ante la falta de buses, voluntarios se ven obligados a utilizar plataformas para llegar a sedes de competencia

Se inicia el tercer día de competencia de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 y los voluntarios deben ingeniarse para llegar a tiempo, especialmente en el Comité Olímpico Paraguayo, ya que no existe bus del transporte público que circule por esa zona.
Esta es una situación que las autoridades encargadas de la organización no previeron, aunque el transporte público tampoco es una garantía por el mal servicio que brinda desde hace tiempo.
En la noche del domingo, una vez finalizadas las competencias en la Secretaría Nacional de Deportes, los voluntarios esperaron por horas por una unidad de transporte que los traslade hasta sus hogares.
En el COP, la mayoría de los voluntarios llegaron esta mañana utilizando las diferentes plataformas de movilidad, vehículos y motos, algo que en el día a día genera un gasto importante, mucho más para aquellos que llegan desde puntos más alejados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Pésimo servicio de transporte afectó a voluntarios de Asu2025
Otros más osados y que salieron bien temprano de sus casas, se trasladaban en ómnibus hasta cierto punto y luego emprendieron caminata para llegar a tiempo hasta la sede de los Juegos Panamericanos.