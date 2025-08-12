Asu2025: ante la falta de buses, voluntarios se ven obligados a utilizar plataformas para llegar a sedes de competencia

El Comité Olímpico Paraguayo, una de las sedes principales de los Juegos Panamericanos Asu2025, está ubicado en una zona por donde no transitan unidades del transporte público, algo que afecta directamente a los voluntarios. Las autoridades encargadas del evento nunca previeron esta situación y los trabajadores deben utilizar las diferentes plataformas de movilidad para llegar a sus puestos, algo que genera un gasto importante en el día a día.