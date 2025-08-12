Nacionales

Asu2025: ante la falta de buses, voluntarios se ven obligados a utilizar plataformas para llegar a sedes de competencia

El Comité Olímpico Paraguayo, una de las sedes principales de los Juegos Panamericanos Asu2025, está ubicado en una zona por donde no transitan unidades del transporte público, algo que afecta directamente a los voluntarios. Las autoridades encargadas del evento nunca previeron esta situación y los trabajadores deben utilizar las diferentes plataformas de movilidad para llegar a sus puestos, algo que genera un gasto importante en el día a día.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 09:05
Un trabajador de Moto Bolt se dispone a retirarse de la zona del Comité Olímpico Paraguayo, luego de dejar a un voluntario de los Juegos Panamericanos Asu2025.
Se inicia el tercer día de competencia de los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 y los voluntarios deben ingeniarse para llegar a tiempo, especialmente en el Comité Olímpico Paraguayo, ya que no existe bus del transporte público que circule por esa zona.

Esta es una situación que las autoridades encargadas de la organización no previeron, aunque el transporte público tampoco es una garantía por el mal servicio que brinda desde hace tiempo.

En la noche del domingo, una vez finalizadas las competencias en la Secretaría Nacional de Deportes, los voluntarios esperaron por horas por una unidad de transporte que los traslade hasta sus hogares.

En el COP, la mayoría de los voluntarios llegaron esta mañana utilizando las diferentes plataformas de movilidad, vehículos y motos, algo que en el día a día genera un gasto importante, mucho más para aquellos que llegan desde puntos más alejados.

Lea más: Pésimo servicio de transporte afectó a voluntarios de Asu2025

Otros más osados y que salieron bien temprano de sus casas, se trasladaban en ómnibus hasta cierto punto y luego emprendieron caminata para llegar a tiempo hasta la sede de los Juegos Panamericanos.

