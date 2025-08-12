Feminicidio en Bella Vista Norte: imputan y emiten orden de detención contra sospechoso

La fiscal Mirta Martínez quien lleva adelante la investigación del caso informó que imputó por feminicidio a Dilson Ramâo Fretes Galeano (22). Se trata del único sospechoso del asesinato de Dahiana Ferreira Bobadilla, expareja del hoy imputado y prófugo de la Justicia. La representante del Ministerio Público señaló que Fretes Galeano, además de la figura del feminicidio, también está imputado por coacción, coacción grave, violencia familiar y lesión grave por lo que el hombre se expone a ir a la cárcel por unos 30 años.

Comunicación tardía de la Policía sobre la denuncia por Violencia Familiar

Según datos brindados por la Fiscalía de Pedro Juan Caballero, antes de su desaparición, la joven Dahiana Ferreira Bobadilla, formuló denuncia por Violencia Familiar en contra de Dilson Fretes, ante la Policía Nacional el pasado 31 de julio, sin embargo, la comunicación del caso al Ministerio Público se hizo recién el 6 de agosto, es decir, 6 días después de la denuncia y al día siguiente de su desaparición, esta comunicación tardía significó una falta de parte de los agentes policiales a criterio de la fiscal Mirta Martínez, ya que debieron comunicar inmediatamente el caso a la Fiscalía.

Amenazas no cesaron desde la ruptura de la relación

Según manifestaciones de la madre de la víctima, tanto ante la Policía Nacional como ante la Fiscalía, las amenazas de parte de Dilson Ramão Fretes Galeano eran reiteradas desde la ruptura de la relación hace aproximadamente un mes, ya que el mismo no aceptaba el fin de la unión de la pareja que duró unos 8 años aproximadamente y tuvieron 3 hijos.

El peor final

El pasado viernes 8 de agosto, una persona no identificada avisó a la madre de la víctima que Dahiana estaba muerta y su cuerpo enterrado, indicó el lugar y a ese sitio fueron tanto agentes policiales paraguayos como brasileños y constataron el peor desenlace, el cuerpo de Dahiana Ferreira fue encontrado enterrado en una fosa común a orillas del Río Apa, en territorio brasileño, posteriormente se confirmó que la misma recibió un fuerte golpe en la cabeza y después fue estrangulada antes de ser enterrada en el lugar.