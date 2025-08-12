Vecinos de Paso Yobái exigen a la Fiscalía medidas contra adolescente sindicado por una seguidilla de robos

Un grupo de ocho pobladores del barrio 8 de Diciembre, en Paso Yobái, departamento de Guairá, acudió este lunes a la Fiscalía Zonal de Independencia para exigir que se tomen medidas contra un adolescente de 17 años, adicto y sindicado como autor de múltiples robos en la zona.

Lea más: Paso Yobái

Los denunciantes aseguraron que el joven está implicado en al menos ocho casos de hurto, incluso contra familiares directos, y que sus víctimas han perdido desde herramientas de trabajo hasta dinero en efectivo y alimentos.

Francisco Oviedo, uno de los afectados, relató que el pasado 6 de julio regresó de un viaje y encontró que alguien había retirado varias tejas de su cantina para ingresar por el techo y llevarse G. 3.200.000 y un paquete de cigarrillos destinado a la venta. Radicó la denuncia en la Comisaría 15ª - Paso Yobái y luego se enteró de que lo habían detenido por otro caso, por lo que fue hasta la Fiscalía para encausar la denuncia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro vecino, Elvio González, afirmó que el menor ingresó dos veces a su vivienda en días consecutivos; en la primera se llevó 12 kilos de queso que eran para la venta, y en la segunda, calzados y prendas de vestir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los afectados coincidieron en que el joven utiliza siempre el mismo modus operandi: ingresar a las propiedades forzando el techo, ya sea de viviendas o negocios, para sustraer lo que encuentra de valor.

El adolescente había recuperado la libertad hace unos tres meses, tras cumplir una condena por tenencia de estupefacientes. Según los denunciantes, comete los robos para vender los objetos y financiar su consumo de drogas.

Los vecinos acudieron a la Fiscalía tras su reciente aprehensión, registrada el sábado 9 de agosto en el barrio San Miguel de Paso Yobái, junto a otro hombre identificado como Edgar Andrés López Bobadilla, de 21 años.

Lea más: Minas

De acuerdo con el informe de la Comisaría 15ª, el procedimiento fue realizado en prosecución a una denuncia de hurto presentada por Gustavo David González Chávez, de 41 años, quien identificó varios objetos que estaban siendo ofrecidos en la vía pública.

En el operativo se incautaron una batería de 150 amperios, una desmalezadora, una moladora, un celular Samsung A03, un parlante Ecopower, además de bolsas con presunta marihuana y cocaína, y un cuchillo.

La Policía detalló que parte de los objetos fueron recuperados gracias a información que el propio adolescente proporcionó tras su detención, reconociendo que ya había vendido algunos a terceros.

La causa por tenencia de estupefacientes fue derivada a la Unidad Especializada Antinarcóticos, a cargo del fiscal Erico Ávalos, mientras que su acompañante fue procesado por exposición al peligro en el tránsito terrestre y liberado nuevamente.

En paralelo, el responsable de la causa por hurtos, tomó las denuncias presentadas por los vecinos y anunció que se anexarán como indicios en la carpeta fiscal, aunque reconoció que aún no se cuenta con pruebas directas que permitan imputar al menor por estos hechos.

Algunos de los denunciantes lograron recuperar sus pertenencias, pero insistieron en que la reincidencia del menor y la falta de medidas restrictivas generan un clima de inseguridad en la comunidad.