Buses habilitados para voluntarios de Asu2025 tienen un limitado recorrido

El fin de semana, voluntarios de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 sufrieron para volver a casa, debido a la escasez de transporte público en horario nocturno. En respuesta, el Gobierno habilitó los buses eléctricos donados por Taiwán, con una serie de recorridos para intentar dar respuesta las necesidades de movilidad de los cientos de voluntarios de la organización.

Lea más: Asu2025: tras reclamos, habilitan dos buses eléctricos para voluntarios

Sin embargo, los trayectos solo se limitan a un tramo pequeño, que apenas cubre ciertas zonas de la ciudad de Asunción. Según confirmaron, operarán desde las 08:00, con recorridos que irán desde el Comité Olímpico Paraguayo(COP) y la Secretaría Nacional de Deportes(SND), donde se desarrollan las competencias.

Las paradas serán en Ñu Guasu, Primer Presidente y la Costanera, hasta las oficinas del Gobierno en el Puerto.

Es decir, no irán más allá de Asunción, por lo cual los jóvenes voluntarios que son de ciudades de Central tendrán que seguir rogando por conseguir transporte público hasta altas horas de la noche. Las competencias terminan incuso pasada las 22:00 a diario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asu2025: ante la falta de buses, voluntarios se ven obligados a utilizar plataformas para llegar a sedes de competencia

Plan piloto

Los buses eléctricos que se están utilizando para esta finalidad fueron donados por Taiwán. Juan José Rolón, director de Proyectos del Viceministerio de Transporte, detalló que es la primera vez que se usarán en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que antes de ser lanzados tuvieron que formar intensamente a los choferes, para que comprendan la manera correcta de manejar. Explicó que un mal manejo disminuye la capacidad de autonomía y varía mucho el consumo.

Resaltó que en esta ocasión tienen dos servicios, para dar respuesta a las necesidades de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, el objetivo es que forme parte de un plan piloto previo al lanzamiento oficial de todas las unidades.