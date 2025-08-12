Asu2025: tras reclamos, habilitan dos buses eléctricos para voluntarios

Luego de que voluntarios sufrieran dificultades y largos tiempos de espera para llegar y regresar de las sedes de los Juegos Panamericanos Junior 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, puso en marcha un servicio especial de buses eléctricos.

Las unidades operarán desde las 08:00, con recorridos que incluyen paradas en Ñu Guasu, Primer Presidente y la Costanera, conectando directamente con puntos como el Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Lea más: Asu2025: ante la falta de buses, voluntarios se ven obligados a utilizar plataformas para llegar a sedes de competencia

Primera puesta en marcha de buses eléctricos

Estos buses eléctricos, donados por el gobierno de Taiwán, serán utilizados por primera vez en un evento. El servicio será exclusivo para voluntarios. De esta manera, responden a la queja de los voluntarios.

La ubicación del COP, una de las sedes principales de Asu2025, no tiene acceso a líneas de transporte público directo, lo que obligó a muchos voluntarios a recurrir a plataformas de movilidad, vehículos particulares o incluso kilómetros de caminata desde puntos más cercanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Abucheos a Peña en Asu 2025: Chase dice que eran colaboradores elegidos los presentes y no la ciudadanía

El domingo por la noche, tras finalizar las competencias en la SND, decenas de voluntarios esperaron por horas algún transporte público para regresar a sus hogares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá del evento deportivo, el transporte público sufre una disminución en su circulación, lo que complica el desplazamiento de la ciudadanía.