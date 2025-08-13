Carnaval Encarnaceno 2026: este será el logo de la edición número 100

El logotipo para la edición especial del Carnaval Encarnaceno 2026 fue elegido a través de un concurso impulsado por la Asociación Club de Clubes y la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Apsecart). Se trata de la edición número 100 del tradicional evento de la ciudad de Encarnación.

Si bien los corsos de la ciudad superan el siglo desde su primera edición, no se realizaron de manera continua, ya que fueron interrumpidos por épocas de guerra, golpes de Estado, un ciclón y la última pandemia del covid-19, entre 2019 y 2020.

Una estudiante del quinto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), Analía Belén Espinoza Morínigo, resultó ganadora con su propuesta titulada: “100 años, un estallido de tradición”. La elección del logo estuvo a cargo de un jurado compuesto por integrantes de la Apsecart.

El presidente de la asociación de artistas, Rubén Sykora, expresó que “el logo es minimalista y responde a los requisitos que establecimos. Destaca el número 100 y logra adaptarse al diseño original del Carnaval Encarnaceno”.

Diseño de la edición 100

Según la explicación de la diseñadora, el número “100” ocupa un lugar central y representa un siglo de tradición ininterrumpida. El diseño une pasado y presente, celebrando a la ciudad de Encarnación y a su gente, verdaderos protagonistas de esta tradición centenaria que sigue renovándose cada año.

La joven fue premiada con G. 2.000.000 en efectivo, además de un box para 10 personas en el Carnaval 2026.

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, afirmó que “la próxima edición similar será dentro de 100 años, y probablemente no estemos aquí muchos de nosotros. Por eso queremos darle toda la importancia que se merece”. También resaltó el orgullo que representa que el diseño haya sido creado por una encarnacena.