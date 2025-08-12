¿Carnaval de invierno?: novedoso formato para aprovechar en una escapada de turismo interno

El Carnaval Encarnaceno es una fiesta tradicional del verano que ofrece un espectáculo de primer nivel, con el despliegue escénico de miles de bailarines en una pista única en la ciudad de Encarnación.

El éxito del evento se refleja en la creciente afluencia del público, que este año, en cuatro noches, convocó a casi 60.000 personas, la mayoría de quienes realizan turismo interno por la región.

La Asociación Club de Clubes, organizadora de la gran festividad, presentó la novedosa versión de invierno, que se realizará en el marco del Mundial de Rally en Itapúa, con el objetivo de brindar una alternativa de espectáculo y entretenimiento para los visitantes de la ciudad.

La Mayor Fiesta del País tendrá presentaciones exclusivas en el Taller Ferroviario, ubicado sobre la avenida costanera República del Paraguay, del 22 al 31 de agosto.

El espectáculo

Se trata de un despliegue escénico al estilo del Carnaval Encarnaceno, que contará con sus principales figuras y alegorías. Los turistas tendrán la oportunidad de experimentar dos presentaciones por noche. El primer show será de 18:00 a 21:00, mientras que el segundo, de 21:30 a 00:30.

El primer viernes, domingo y lunes contará con un descuento del 20% en las entradas para los primeros asistentes. El Carnaval de Invierno tendrá una capacidad para 500 personas que podrán acceder a todos los espacios habilitados.

La experiencia ofrecerá un buffet libre de comidas frías y calientes, un vaso de regalo con la primera bebida gratis y una atención personalizada con servicio de mozos.

La venta de entradas estará habilitada en la plataforma digital Tuti o en la oficina del Club de Clubes, ubicada en el Costanera Shopping, de 9:00 a 21:00. Para más información, los organizadores habilitaron el número ‪+595 971 454500‬ o el correo clubdeclubesencarnacion@gmail.com.

Carnaval 2026

Los organizadores del evento anunciaron que la futura edición del Carnaval Encarnaceno 2026 será la número 100 y se celebrará los días 17, 24 y 31 de enero, así como el 7 y el 14 de febrero.

Para el año entrante se pretende innovar con una ronda más del evento, que pasaría a cinco noches de corsos.

La edición 2025 generó un movimiento económico que rondaría los G. 30.000 millones cada semana. Las proyecciones se realizaron con base en la cantidad de espectadores que congregó en sus cuatro noches, que superaron las 58.000 personas.