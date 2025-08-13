Estudiantes de la Universidad Católica realizan visita académica y cultural a Uruguay

Un contingente de 180 estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de Paraguay visita desde mañana Uruguay, en el marco de una gira académica que busca fortalecer la formación profesional de los jóvenes mediante el contacto directo con instituciones regionales, organismos internacionales y actores clave del ámbito económico, comercial y logístico del país.

La Embajada del Paraguay en Uruguay acompaña y respalda a la delegación durante toda la actividad, destacando el valor de este tipo de iniciativas para estrechar vínculos académicos, institucionales y culturales entre ambos países.

La delegación, integrada por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UC, desarrollará una intensa agenda institucional y cultural en Montevideo, con visitas programadas a destacadas entidades públicas y privadas, así como recorridos por sitios emblemáticos de la capital uruguaya y del interior.

Durante su estadía, los estudiantes visitarán instituciones clave como:

Zonamérica , principal parque de negocios del país, especializado en servicios globales e innovación.

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), para conocer los mecanismos de integración económica regional.

Secretaría del Mercosur , donde se abordarán temas vinculados al proceso de integración regional y los desafíos del bloque.

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), para un intercambio con representantes del sector empresarial.

Puerto de Montevideo , con una visita guiada sobre sus operaciones logísticas y planes de expansión.

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde se tratarán temas sobre financiamiento del desarrollo y cooperación regional.

Recorrido por Montevideo y Punta del Este

Asimismo, los estudiantes realizarán un recorrido por el Estadio Centenario, símbolo del deporte uruguayo y del fútbol mundial, donde conocerán su historia y valor patrimonial.

La experiencia culminará con una visita de fin de semana a la ciudad de Punta del Este, donde el grupo tendrá la oportunidad de disfrutar de una jornada de esparcimiento y convivencia en uno de los destinos turísticos más reconocidos de la región.

El embajador Didier Olmedo calificó la iniciativa como altamente positiva y reafirmó el compromiso de seguir promoviendo el intercambio académico y cultura.