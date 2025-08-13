MEC: directores se suman a protesta de docentes por reajuste salarial y más rubros

El Sindicato Nacional de Directores anunció que se suma a la protesta de gremios docentes prevista el 18 y 19 de agosto, con suspensión de clases, para reclamar 1.000 rubros de directores que faltan, el pago del reajuste salarial según inflación y por más fondos para la reparación de escuelas públicas. Los profesores indicaron que el paro será total, en todos los turnos, niveles y modalidades.