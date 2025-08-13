Video: denuncias cruzadas entre médico y embarazada tras incidente en la calle

En la mañana de este martes, alrededor de las 08:00, un incidente en la calle Juan de Salazar, barrio Las Mercedes de Asunción, derivó en un intercambio de denuncias entre una familia y un médico identificado como el profesor doctor Héctor Ferreyra, anestesiólogo del Hospital de Barrio Obrero.

Según el jefe de la Comisaría Novena, comisario Nicolás Cardozo, la denunciante, Giselle Lefebvre, relató que se encontraba en su vehículo junto a su pareja —quien conducía— y su hija pequeña cuando, al salir del estacionamiento de su vivienda, tuvieron un roce verbal con un motociclista.

Posteriormente, el motociclista les cerró el paso, descendió de la moto y abrió la puerta del automóvil del lado donde se encontraba Lefebvre, quien cursa un embarazo de alto riesgo de ocho meses.

La versión de la mujer

La mujer contó que, al momento del hecho, “estábamos retrocediendo para salir cuando una moto dobló a la derecha; venía muy rápido, tocando bocina. Mi marido le dijo ‘frená pues’ y eso bastó para que reaccionara con violencia”.

Según su versión, el motociclista —identificado por el uniforme como “Mg. Prof. Dr. Héctor Ferreyra, Anestesiólogo Pediátrico”— se adelantó, bloqueó por completo la calle y comenzó a gritarles y golpear el auto.

“No lo conocemos ni es vecino, y aun así comenzó a gritarnos y a golpear el auto… estábamos con nuestra hija de 8 años y yo embarazada”, señaló.

Lefebvre aseguró que su esposo intentó maniobrar para alejarse y evitar un enfrentamiento, pero el hombre “llegó a meter la mano dentro del vehículo y abrir la puerta mientras nos gritaba”.

Cuestiona que pediatra sea “violento”

Más tarde, el médico habría afirmado en medios que la pareja lo chocó y se dio a la fuga, algo que la denunciante negó rotundamente.

“Lo más grave es que alguien con este nivel de violencia ocupa un cargo y está en contacto directo con niños”, expresó.

Videos del incidente

Uno de los videos, grabado por la propia denunciante, muestra el momento en que el presunto agresor abre la puerta del vehículo y le recrimina al conductor: “¿Cómo me vas a decir: ‘frená, papá’, si vos estás mirando al otro lado, pelotudo?”.

Otro material, captado por una cámara de circuito cerrado, evidencia cómo el automóvil sale del garaje, la motocicleta lo elude y el conductor baja para cerrarle el paso. Luego, se observa al auto maniobrar —aparentemente en contramano— para huir del motociclista.

Médico denunció agresión verbal

El propio sindicado se presentó en la Comisaría Novena para denunciar que la pareja lo había agredido verbalmente, supuestamente llamándolo “maricón” y “pelado”, además de golpear su motocicleta con el automóvil.

Ambas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía, que continuará con la investigación para esclarecer lo ocurrido.