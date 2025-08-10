Comercial de Luque vendió carne a mitad de precio y la fila doblaba la cuadra

Es la mañana de este sábado, la fila para ingresar a comprar carne en un local de Luque daba la vuelta la manzana. Esto se debió a que los precios ofrecidos, de la costilla y la falda, cortes importados del Brasil, estaban a mitad de precio del costo de los cortes nacionales.