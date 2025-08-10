Comercial de Luque vendió carne a mitad de precio y la fila doblaba la cuadra

Este sábado, un local comercial, ubicado en la ciudad de Luque, ofreció carne a mitad de precio y la fila para comprar dio vuelta la manzana.
La costilla, a 19.900 guaraníes, y la falda, a 17.900 guaraníes, los cortes que estaban en promoción, fueron importados del Brasil, detalle que fue remarcado por el local en sus anuncios.
“Gracias a los hermanos brasileños vamos a comer de vuelta asado de costilla porque si fuera por la producción nacional íbamos a seguir comprando costilla a 50 mil guaraníes”, rezaba una publicación en la red social Facebook, en la página donde se dio a conocer la noticia.
El costo de una costilla en el mercado nacional ronda los 38.950 guaraníes el kilo, mientras que la costilla especial en bandeja alcanza los 40.450 por kilo. Por su parte, la falda está en 29.950 guaraníes el kilo.
