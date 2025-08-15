Apagón masivo en Paraguay: esta es la explicación de la ANDE

Usuarios de distintos puntos de Paraguay, desde el área Metropolitana hasta localidades del interior como Ciudad del Este, reportaron la interrupción total del suministro eléctrico durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con testimonios recibidos por ABC, el corte comenzó poco antes de las 06:30 y afectó simultáneamente a Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, Luque y otras ciudades a nivel país.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó de forma preliminar que sus equipos están verificando el inconveniente y que próximamente designarán a un vocero para brindar detalles técnicos sobre la causa del apagón.

En medio del corte de energía, conductores de distintas ciudades pidieron la presencia de agentes de tránsito en cruces semafóricos, ya que la falta de señalización podría provocar accidentes viales.

ANDE: falla en línea clave de transmisión

Poco después del inicio del apagón, el gerente técnico de la ANDE, ingeniero Tito Ronald Ocariz Krauer, explicó que la causa se encontraba en una de las líneas de transmisión que conectan Itaipú con Acaray.

Según relató, se trata de una infraestructura estratégica: una línea doble terna compuesta por dos circuitos de gran importancia que parten de la margen derecha de Itaipú y llegan hasta Acaray.

En la mañana de este jueves, al llegar a destino, algunos cables se soltaron, provocando un fuerte desbalance en el sistema eléctrico nacional.

“Por la información que manejamos, a la llegada de Acaray algunos cables se soltaron y como esa interconexión es muy importante y estratégica ocasionó este desbalance que ahora estamos reponiendo a través de las líneas de 500 KV. En seguida estaremos reponiendo el sistema”, sostuvo.

Reposición del suministro “en breve”

El ingeniero subrayó que cada uno de los circuitos afectados transportaba poco más de 700 megavatios, lo que explica el alcance del corte.

Aunque calificó el hecho como “fortuito”, remarcó que será necesario un análisis detallado para determinar la causa exacta. También recordó que la línea es mantenida por Itaipú, y que es poco habitual que ocurra una desconexión de este tipo.

Finalmente, aseguró que la recomposición del sistema ya alcanza el 40% y estimó que “en breve” todo el país volverá a contar con energía eléctrica.