Blas Lanzoni, candidato de consenso del PLRA en Ñemby

El exgobernador de Central y exsenador nacional, Blas Lanzoni Achinelli, se unió ayer al movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y fue designado candidato de consenso para las elecciones municipales del próximo año en la localidad de Ñemby.

Mediante una reunión realizada anoche en el distrito de Ñemby, con la presencia de importantes referentes del PLRA y del referido movimiento, como el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y el jefe comunal de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, se concretó la unidad.

Para proclamar la candidatura de Lanzoni, los otros dos postulantes, Luis Adorno y Matías Vázquez, declinaron sus postulaciones, hecho que fue calificado como un gesto de madurez política y compromiso de unidad.

Lea más: Estigarribia y Riveros pressentan sus proyectos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La decisión tomada fue respaldada por un amplio sector del Nuevo Liberalismo y ratifica a Lanzoni como un gran líder, capaz de guiar a la victoria y recuperar la silla municipal de Ñemby.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El candidato a la presidencia del PLRA, Alcides Riveros, destacó que la unidad es el único camino para llegar al poder y transformar el Paraguay, que hoy día está sumido en la corrupción y la impunidad.

“Hoy demostramos que, cuando hay compromiso y visión compartida, el Partido Liberal se convierte en una fuerza imparable, y es por eso que el Nuevo Liberalismo ratifica que la unidad es el único camino hacia un Paraguay más justo y fraterno”, expresó Riveros.

El encuentro contó con varios dirigentes del partido, como los diputados Pedro Gómez, Dalia Estigarribia, el intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, Héctor Lesme, José Rodríguez y varios otros.