Más de 31.000 niños y adolescentes recibieron asistencia legal en el primer semestre de 2025

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) informó que, durante el primer semestre de 2025, brindó atención a 31.843 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 14.573 derivaron en procesos judiciales.
Resaltan que estas cifras reflejan el compromiso del Estado con la protección de la infancia y el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones.
Atención especializada en Niñez y Adolescencia
El MDP opera a través de dos fueros clave:
- Fuero de la Niñez y Adolescencia: brindó 15.106 atenciones, entre asesorías y recepción de denuncias, que derivaron en 8.195 juicios.
- Fuero Civil ante la Niñez y Adolescencia: ofreció 16.737 asesorías a progenitores y personas con interés legítimo, resultando en 6.378 juicios.
Principales motivos de judicialización
Fuero de la Niñez y Adolescencia
Los cinco motivos más frecuentes representan el 58% de los juicios:
- Medidas cautelares: 1.643
- Homologación de acuerdos: 1.117
- Asistencia alimenticia: 999
- Régimen de relacionamiento: 521
- Medidas de cuidado alternativo: 486
Fuero Civil ante la Niñez y Adolescencia
Los cinco principales casos concentran el 65% de los juicios:
- Homologación de acuerdos: 1.454
- Asistencia alimenticia: 990
- Guarda – trámite general: 714
- Filiación y reconocimiento: 535
- Autorización judicial para viajar: 467
Comparativo con 2024
En 2024, el MDP atendió 126.292 niños y adolescentes, demostrando su papel en la protección integral de la infancia y adolescencia y garantizando acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
El Ministerio de la Defensa Pública reafirma su compromiso con cada niña, niño y adolescente que requiere asistencia legal, protección judicial y defensa de sus derechos.