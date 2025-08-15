Nacionales

Más de 31.000 niños y adolescentes recibieron asistencia legal en el primer semestre de 2025

En los primeros seis meses de 2025, el Ministerio de la Defensa Pública atendió 31.843 casos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de las garantías de acceso a la justicia y protección de sus derechos.

14 de agosto de 2025 - 11:20
Imagen ilustrativa. Niño secuestrado en Bolivia.
El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) informó que, durante el primer semestre de 2025, brindó atención a 31.843 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 14.573 derivaron en procesos judiciales.

Resaltan que estas cifras reflejan el compromiso del Estado con la protección de la infancia y el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones.

Atención especializada en Niñez y Adolescencia

El MDP opera a través de dos fueros clave:

  • Fuero de la Niñez y Adolescencia: brindó 15.106 atenciones, entre asesorías y recepción de denuncias, que derivaron en 8.195 juicios.
  • Fuero Civil ante la Niñez y Adolescencia: ofreció 16.737 asesorías a progenitores y personas con interés legítimo, resultando en 6.378 juicios.

Principales motivos de judicialización

Fuero de la Niñez y Adolescencia

Los cinco motivos más frecuentes representan el 58% de los juicios:

  • Medidas cautelares: 1.643
  • Homologación de acuerdos: 1.117
  • Asistencia alimenticia: 999
  • Régimen de relacionamiento: 521
  • Medidas de cuidado alternativo: 486

Fuero Civil ante la Niñez y Adolescencia

Los cinco principales casos concentran el 65% de los juicios:

  • Homologación de acuerdos: 1.454
  • Asistencia alimenticia: 990
  • Guarda – trámite general: 714
  • Filiación y reconocimiento: 535
  • Autorización judicial para viajar: 467

Comparativo con 2024

En 2024, el MDP atendió 126.292 niños y adolescentes, demostrando su papel en la protección integral de la infancia y adolescencia y garantizando acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

El Ministerio de la Defensa Pública reafirma su compromiso con cada niña, niño y adolescente que requiere asistencia legal, protección judicial y defensa de sus derechos.

