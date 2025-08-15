Más de 31.000 niños y adolescentes recibieron asistencia legal en el primer semestre de 2025

En los primeros seis meses de 2025, el Ministerio de la Defensa Pública atendió 31.843 casos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de las garantías de acceso a la justicia y protección de sus derechos.