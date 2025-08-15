Oficialismo maneja la justicia a través de la Corte, JEM y el CM

El ministro César Diesel Junghanns fue electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia por el periodo de un año .

Como vicepresidenta primera fue electa Carolina Llanes y como vicepresidente segundo fue electo César Garay Zuccolillo.

Diesel había llegado a la Corte durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, de la mano del entonces vicepesidente Hugo Velazquez.

Sin embargo rápidamente pasó a responder al cartismo lo cual le aseguró la presidencia por tercera vez.

Carolina Llanes también ingresó como ministra con el apoyo de Mario Abdo Benítez, Su rol en la intervención de la municipalidad del Ciudad del Este, durante la administración de Sandra Mac Leod fue relevante para el efecto. Pero actualmente también se la vincula al oficialismo del Partido Colorado.

César Garay Zuccolillo también fue acercado al cartismo por su colega Luis Benítez Riera.

Garay como titular del JEM

Precisamente fue el presidente de la República Santiago Peña el que pidió púlicamente que Garay sea el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ante la posiblidad de que un parlamentario vuelva a ocupar ese lugar.

La nefasta experiencia del senador Óscar González Daher, de los diputados Hernán Rivas y Orlando Arévalo al frente del JEM obligó al gobierno a intervenir para evitar que otro representante de Parlamento ocupe ese cargo.

Como vicepresidenta primera está Alicia Pucheta, quien ya fue presidenta del JEM. En la práctica, la exministra de la Corte es la que preside el JEM debido a los problemas de salud de Garay Zuccollilo.

Alicia Pucheta había renunciado a la Corte Suprema para ser vicepresidenta de la República durante la etapa final del gobierno de Cartes.

El vicepresidente segundo es Derlis Maidana, senador por Honor Colorado.

Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura está presidido por Gerado Bobadilla. en abril pasado adelantaron su reelección.

Bobadilla es integrante del movimiento es Nuestro Momento que activa en Derecho UNA, bajo el liderazgo de Jorge Bogarín Alfonso, quien se vio obligado a no pugnar por la reelección el Consejo de la Magistratura luego de que el gobierno de Estados Unidos lo declaró significativamente corrupto.

Este movimiento si bien pretende cortarse solo, se asocia al oficialismo y tiene por ejemplo, en sus filas ,al actual procurador general de la República y miembro electo del directorio del Banco Central del Paraguay Marco Aurelio González, quien además de su cuestionado puesto de vicedecano de Derecho UNA ya apunta al decanato de esa casa de estudios.

Bobadilla llegó al Consejo de la mano del exsenador Juan Carlos Galaverna (ANR-HC) y este es su segundo perído al frente de ese organo extrapoder.

El vicepresidente es Gustavo Miranda Villamayor, actual decano de Derecho de la Universidad y también afín a Honor Colorado.