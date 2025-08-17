Corte destraba proceso penal al exministro Arnaldo Giuzzio

Los camaristas Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana fueron confirmados en el proceso penal que afronta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, en atención que los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón rechazaron la recusación planteada por el acusado de coima.

Lea más: Nueva suspensión del juicio oral y público al exministro Arnaldo Giuzzio

Por su parte el ministro Víctor Ríos Ojeda votó, en minoría, por apartar de la presente causa penal a los magistrados recusados, argumentando que observó un comportamiento de ambos que “centraliza el poder decisorio y excluye el control vertical, al resolver ellos mismos sobre su recusación y el recurso en su contra, sin control del órgano superior”, según resaltó en su voto.

Con esta resolución del máximo tribunal se destraba parcialmente la causa penal, en atención a que ahora la Cámara de Apelaciones debe resolver otros recursos que planteó la defensa del exministro del Interior acusado de supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

Giuzzio recibió coima, según acusación

Arnaldo Giuzzio ocupó el cargo de ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022; y desde julio de 2021 tuvo contacto frecuente con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien era administrador de las firmas Black Eagle SA y Ombú SA, empresas que se dedican a blindar vehículos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exministro Giuzzio impide que prosiga su juicio al recusar a juzgadores

Marcus Vinicius era buscado por Brasil por supuesta implicancia en una red que operaba en el narcotráfico y lavado de dinero, hasta que fue detenido en ese país el 15 febrero del año 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acusación presentada el 16 de agosto de 2023 puntualiza que el supuesto narcotraficante se acercó a Arnaldo Giuzzio con el fin de convertirse en proveedor del Estado para blindar autos del Ministerio y la Policía.

Así, durante esa relación y su ejercicio como ministro, específicamente en el año 2021, Arnaldo Giuzzio aceptó servicios de blindaje a móviles de la Policía en carácter de “cortesía” de la mano de las empresas de Espíndola, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

Lea más: El caso: Arnaldo Giuzzio, acusado de recibir coimas de narco

En diciembre de ese mismo año Giuzzio y su familia viajaron al Brasil con una camioneta de la empresa Ombú SA, que era de uso personal de Jassura Cabral, pareja de Marcus Vinicius.