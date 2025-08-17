Indígenas siguen en manifestación para exigir la destitución del presidente del Indi

Según los dirigentes, uno de los principales cuestionamientos al funcionario tiene que ver con la falta de capacidad para estar al frente de la institución. En ese aspecto, indicaron que la mayoría de las comunidades indígenas de estos departamentos están abandonadas por las autoridades de este organismo desde que esta persona asumió el cargo.

Los diferentes líderes que encabezan la medida de protesta informaron que, hasta este momento, no recibieron ningún documento relacionado con el pedido por parte de la Presidencia de la República, por lo que la manifestación seguirá firme hasta lograr el objetivo, que es la desvinculación de Benegas del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

En ese sentido, el líder de la comunidad La Paloma, César Dosanto, del municipio de Yataity del Norte, anunció que, debido a la falta de atención a los reclamos de las familias de aborígenes de las diferentes parcialidades de los tres departamentos, resolvieron no levantar la movilización antes de que sus reclamos sean escuchados.

Muchas necesidades

Asimismo, recordó que los asentamientos indígenas tienen muchas necesidades que requieren de una urgente asistencia por parte de los directivos del organismo encargado de esta importante población, que vive muy marginada y no recibe el apoyo necesario que le permita salir de la extrema pobreza por el abandono de sus representantes, aseveró.

Promesas incumplidas

Por otra parte, habló de que actualmente existen muchas promesas incumplidas en varios asentamientos, entre ellas la construcción de viviendas populares, arreglo y apertura de caminos, mejoramiento de aulas, instalación de puestos de salud para primeros auxilios, construcción de puentes, entre otros, enfatizó Dosanto.

Agregó que todos estos proyectos no se han podido ejecutar por la incapacidad de gestión del presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, que no entiende absolutamente nada del manejo de las comunidades indígenas, señaló.