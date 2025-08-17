Puerto Casado: intendente condenado“tomó” el coliseo municipal

Agentes de la Comisaría 7ª de Puerto Casado reportaron que recibieron la denuncia del ingreso violento e ilegal al Coliseo Deportivo Municipal de Puerto Casado, por parte de un grupo encabezado por el condenado Hilario Adorno (ANR-HC), intendente local electo. Al llegar a la sede, constataron que varias personas innominadas ingresaron a la fuerza rompiendo los candados de acceso del portón principal.

La denuncia fue hecha por el actual intendente de Puerto Casado intendente Domingo Vera, quien reportó la invasión irregular del predio.

La Policía indicó que el encargado de seguridad del predio y el concejal municipal Saturnino Ferreira también estaban presentes en ese momento, además de numerosos seguidores de Adorno. La Policía dejó constancia de que los presentes aseguraron que seguirán en el lugar por “tiempo indefinido”.

El caso está a cargo de la fiscala Teresilde Fernández.

Violó su medida cautelar recientemente

Adorno se encuentra condenado a tres años y ocho meses por lesión de confianza y administración en provecho propio. La sentencia se dio a conocer en junio, pero el intendente presentó una apelación y sigue en libertad.

Por este caso, tiene prohibición de acercarse a 500 metros de la municipalidad. Sin embargo, presumió su presencia en una plaza ubicada a 150 metros, por lo que violó sus restricciones y recibió una advertencia del Tribunal de Sentencia, de que si seguía violando la medida cautelar, podría ir preso.

El predio que tomó hoy con sus seguidores se encuentra a 500 metros de la sede comunal.