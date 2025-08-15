Intendente violó restricción y Tribunal advierte que puede ir a la cárcel

El cartista Hilario Adorno, intendente electo de Puerto Casado, pero que está con prohibición de acercarse a 500 metros de la sede municipal, compareció esta mañana ante el Tribunal de Sentencia para una revisión de medidas cautelares debido a que violó la disposición judicial.

El Tribunal de Sentencia presidido por Adriana Planas convocó a Hilario Adorno para advertirle que de violar su restricción de acercarse a la sede municipal podrían se revocadas sus medidas cautelares e ir a prisión.

La convocatoria se dio luego de que el pasado 12 de agosto el intendente Adorno estuviera a solo 150 metros de la sede municipal. El cartista fue a “pintar” las instalaciones de la plaza Soldado Guaraní, ubicada a 150 metros de la Municipalidad de Puerto Casado (Alto Paraguay).

La notificación corresponde al Auto Interlocutorio Nº 154 del 7 de mayo de 2024 del Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos y ratificado por la sentencia Nº 256 del 13 de junio pasado emitida por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

Hilario Adorno fue condenado a tres años y ocho meses por lesión de confianza y administración en provecho propio en junio pasado, pero apeló la sentencia por lo cual sigue en libertad.

Según el reporte policial, se verificó la presencia del Hilario Adorno en la plaza el pasado 12 de agosto a las 07:30 y fue confirmado por varios testigos, por lo cual se comunicó al Poder Judicial.

En tanto que hoy, el Tribunal de Sentencia presidido por Adriana Planas, por unanimidad, resolvió mantener las medidas impuestas.

Asimismo, el colegiado advirtió que, en caso de un nuevo incumplimiento, se revocarán las medidas y se dispondrá su prisión preventiva.